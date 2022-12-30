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11 минут назад

Россияне назвали индексацию маткапитала главным событием года в сфере жилья

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#маткапитал #опрос #жилье

В ходе опроса 21% респондентов упомянули среди главных событий продление до 2031 года действия "дачной амнистии".

Более трети россиян (35%) считают ключевым событием 2022 года в жилищной сфере индексацию материнского капитала. Чуть меньше респондентов (32%) среди главных событий отметили рост стоимости стройматериалов, - говорится в совместном опросе ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

"По данным исследования, 35% опрошенных назвали ключевым событием года индексацию материнского капитала. В ноябре президент РФ принял решение о его увеличении в 2023 году сразу на 12,4% - до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго", - отмечается в сообщении. Проблема роста цен на стройматериалы стала актуальной в связи с растущим запросом на строительство индивидуальных домов, а также необходимостью ремонта собственного жилья, - говорится в результатах опроса.

Третье место разделили между собой два события - по 25% респондентов отметили льготную ипотеку для молодых семей, с помощью которой супруги в возрасте до 35 лет или одинокие родители до 35 лет с ребенком могут получить от государства субсидию на приобретение жилья; а также рост цен на недвижимость. Еще 24% россиян считают важным продление на год программы по выплате многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Теперь воспользоваться такой мерой поддержки могут семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до конца 2023 года, а кредитный договор можно заключить до 1 июля 2024 года, - передает ТАСС.

"В этом году особую важность приобрели программы, направленные на поддержку семей с детьми. Сегодня это одно из ключевых направлений государственной политики в жилищной сфере. Например, широко востребованы и пользуется спросом во всех регионах выплаты на погашение ипотеки. В 2022 году этой мерой воспользовались уже более 180 тыс. многодетных семей. В этом году также было упрощено их оформление благодаря интеграции с порталом госуслуг", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Среди знаковых событий в жилищной сфере россияне также упоминали продление и расширение дачной амнистии (21%), упрощение оформления налогового вычета за покупку недвижимости онлайн (21%), бессрочное продление программы социальной газификации (19%) и запрет на куплю-продажу микродолей в квартирах (18%).

Исследование проводилось в начале декабря, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов по всей стране. Граждане могли указывать любое количество ответов.
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#маткапитал #опрос #жилье

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