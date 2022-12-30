В России

53 минуты назад

Трехкилометровая пробка из автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту

83
#Крымский мост #пробка

Затор образовался из-за усиления необходимых мер безопасности: все автомобили тщательно досматривают и проверяют с помощью рентгена.

Трехкилометровая пробка из автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани.

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров. Своей очереди на проезд ожидают порядка 1200 машин, - сообщает Оперштаб Краснодарского края в Телеграм-канале.

Отмечается, что по состоянию на 8 утра пробка растянулась на три километра. Проезд займет несколько часов.

Перед въездом на Крымский мост организовали пункт обогрева для водителей и пассажиров, застрявших в очереди на проезд и досмотр. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты, - позже добавили в Оперштабе.
83
#Крымский мост #пробка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россияне назвали индексацию маткапитала главным событием года в сфере жилья
#маткапитал #опрос #жилье
Россияне назвали индексацию маткапитала главным событием года в сфере жилья

6 минут назад

В России
Налоги на доходы по вкладам впервые начислят по итогам 2023 года
#налоги #вклад
1
Налоги на доходы по вкладам впервые начислят по итогам 2023 года

сегодня, 11:34

В России
В Москве задержали свыше 10 человек после потасовки на новогоднем корпоративе
#драка #корпоратив
В Москве задержали свыше 10 человек после потасовки на новогоднем корпоративе

сегодня, 10:41

В России
В Госдуме выступили против госфинансирования российской операционной системы «Аврора»
#операционная система #Аврора
1
В Госдуме выступили против госфинансирования российской операционной системы «Аврора»

вчера, 17:15

В России
Президент РФ подписал указ о наказании до 5 лет лишения свободы за осквернение георгиевских лент
#георгиевская лента #закон
Президент РФ подписал указ о наказании до 5 лет лишения свободы за осквернение георгиевских лент

вчера, 16:34

В России
В России до конца года сертифицируют первый воздушный беспилотник

вчера, 16:06

В России