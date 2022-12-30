53 минуты назад
Трехкилометровая пробка из автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту
Затор образовался из-за усиления необходимых мер безопасности: все автомобили тщательно досматривают и проверяют с помощью рентгена.
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров. Своей очереди на проезд ожидают порядка 1200 машин, - сообщает Оперштаб Краснодарского края в Телеграм-канале.
Отмечается, что по состоянию на 8 утра пробка растянулась на три километра. Проезд займет несколько часов.
Перед въездом на Крымский мост организовали пункт обогрева для водителей и пассажиров, застрявших в очереди на проезд и досмотр. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты, - позже добавили в Оперштабе.