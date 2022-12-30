Общество

41 минуту назад

«Дайте хоть день спокойно поторговать!»

8 820
#нелегальная торговля #сосны #рейд
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На территорию между магазином «Пятерочка» и Центральным рынком сотрудники городского управления потребительского рынка приходят по нескольку раз в неделю. Сегодня они появились на площади примерно через полчаса после публикации GOROD48 о нелегальной торговле.  

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Завидев проверяющих, нелегальные торговцы сегодня даже не торопились собирать товар, хотя обычно исчезают чуть ли не моментально.

«Мы без «ГАЗели», они поняли, что изымать сосны не будут, поэтому и не торопятся», — сказал один из сотрудников управления.






Проверяющий подошел к продавцу и попросил предъявить паспорт для составления административного протокола.

«Я стою здесь, отдыхаю. Ты кто такой, чтобы тебе паспорт показывать? Я сейчас позвоню другу в ФСБ», — ответил продавец сосен. Потом, чуть смягчившись, нелегал решил поговорить с инспектором по душам.

«Дайте нам хоть день спокойно поторговать! В прошлый раз мы же все согласились, чтобы на нас протоколы составили. Жить-то на что-то надо! Не спорю, нарушаем! У меня зарплата копеечная, как мне еще заработать?!»

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Остальные не спеша начали убирать товары в машины.

— Здесь, как правило, всегда негативная реакция на проверяющих. Они понимают, что у нас нет полномочий задерживать нарушителей и истребовать у них документы. Для составления административного материала нам нужно удостоверение личности, — пояснил главный консультант отдела контроля городского управления потребительского рынка Андрей Чуев.

Проверяющие сегодня составили два административных материала по статье 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест». Она предполагает штраф от одной до 3,5 тысяч рублей при первом нарушении и от 3,5 до 5 тысяч рублей — при повторном.



Сотрудники городского управления потребрынка сообщили, что намерены подежурить на площади  несколько часов. С большой долей вероятности можно предположить, что как только они уйдут, нелегальные торговцы вернуться.

Проверяющие должны отработать еще несколько проблемных мест: у гипермаркета «Ашан», на улицах Стаханова и Космонавтов, на проспекте Победы. Несмотря на то, что в этом году сотрудниками управления потребительского рынка были предприняты большие усилия, чтобы максимально легализовать торговлю, появились ярмарки, где есть бесплатные места, нелегалы не уходят с мест с большой проходимостью.



Кстати, пока проверяющие пытались составить протоколы на продавцов сосен, бабушки, продающие снедь, даже и не думали уходить, зная о лояльном отношении к себе инспекторов. Они сидели в лужах, обдаваемые паром, который шел от раскопанной энергетиками ямы. Между тем, мусор, который оставляют за собой нелегальные торговцы, приходится вывозить за бюджетный счет, сотрудники управления потребрынка нанимают для этого спецтранспорт.
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#нелегальная торговля #сосны #рейд
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Комментарии (8)

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Как гость
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777

6 минут назад
Будку с дежурным надо поставить и свисток дать! Проверяющие справиться не могут! Так спросите у народа, что же сделать?
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гостья

11 минут назад
хоть посмешили, другу в ФСБ позвонит, ну детский сад. Давно там пора порядок навести.
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бабушка Вера

12 минут назад
SKRIP, они свое отработали и знают что такое работа.Не олигархами были ,так их труд государство оценило,что они стали подрабатывать.
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Эх

21 минуту назад
Всё от нищеты... Продавцы продают пытаясь избежать налогов, а покупатели покупают по дешевле!!!
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SKRIP

22 минуты назад
Копеешная работа.Они хоть знают что обозначает слово работа.А то что они типа пенсионеры,так они состарились вместе с площадью.
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гость

24 минуты назад
И все же все это - прекрасно!
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Где

30 минут назад
эти нелегальные торговцы сосны берут? Тоже нелегально рубят?
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бывший росстатовест

32 минуты назад
эти бабушки имеют больше чем вы корреспондент
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