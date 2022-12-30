Происшествия

сегодня, 12:10

Липчанка сломала два ребра в автобусе

6 1084
#ДТП
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Липчанка сломала два ребра в автобусе

Женщину доставили в больницу. Дептранс мэрии Липецка разбирается в причинах произошедшего.

Вчера в дежурную больницу Липецка привезли 48-летнюю женщину, получившую переломы двух ребер в автобусе №24. По словам липчанки, она не удержалась на ногах после того, как водитель автобуса резко затормозил на остановке «Педагогический университет».

- Факт получения травм пассажиром автобуса №24 автоинспекторы оформили как ДТП. Полиция проводит административное расследование. По его результатам будет принято соответствующее решение по водителю автобуса, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в департаменте транспорта мэрии.
6 1084
#ДТП
3

Комментарии (7)

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Татьяна

41 секунду назад
Пора повышать тарифы на проезд. Может автобусы наконец-то отмоют и остановки объявлять начнут.Хотя тоже самое было и раньше.Просто День Сурка какой-то!
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Да уж

3 минуты назад
Ну нет в Липецке водителей автобусов.Культуре вождения общественного транспорта нужно учиться,а кому сейчас учить?Сейчас главное деньги любой ценой. Берут кого ни попадя.
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Галина

15 минут назад
Когда маршрут обслуживался муниципальным перевозчиком таких случаев не было.
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Алкан лтз

35 минут назад
Бедняшка надо было так угодить! Под праздник!
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Gost

43 минуты назад
Последствие гонок.
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Анна

53 минуты назад
Сегодня утром водитель маршрута №345 с кулаками напал на водителя №346 они за 23 рубля нас угробят.
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111

сегодня, 12:24
24 маршрут просто горе лучше бы на Сырский заезжал маршрут 346 а за счет закрытия 24 была бы увеличена частота рейсов на маршруте 324 к этому маршруту вопросов больше чем ответов департамент транспорта и диспетчер самого Игнатова обещают что предпринимаются все усилия что бы пропусков рейсов было как можно меньше но пока не чувствуем.
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