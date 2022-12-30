Липчанка сломала два ребра в автобусе

Женщину доставили в больницу. Дептранс мэрии Липецка разбирается в причинах произошедшего.

Вчера в дежурную больницу Липецка привезли 48-летнюю женщину, получившую переломы двух ребер в автобусе №24. По словам липчанки, она не удержалась на ногах после того, как водитель автобуса резко затормозил на остановке «Педагогический университет».



- Факт получения травм пассажиром автобуса №24 автоинспекторы оформили как ДТП. Полиция проводит административное расследование. По его результатам будет принято соответствующее решение по водителю автобуса, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в департаменте транспорта мэрии.