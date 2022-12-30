Происшествия
сегодня, 12:10
Липчанка сломала два ребра в автобусе
Женщину доставили в больницу. Дептранс мэрии Липецка разбирается в причинах произошедшего.
Вчера в дежурную больницу Липецка привезли 48-летнюю женщину, получившую переломы двух ребер в автобусе №24. По словам липчанки, она не удержалась на ногах после того, как водитель автобуса резко затормозил на остановке «Педагогический университет».
- Факт получения травм пассажиром автобуса №24 автоинспекторы оформили как ДТП. Полиция проводит административное расследование. По его результатам будет принято соответствующее решение по водителю автобуса, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в департаменте транспорта мэрии.
- Факт получения травм пассажиром автобуса №24 автоинспекторы оформили как ДТП. Полиция проводит административное расследование. По его результатам будет принято соответствующее решение по водителю автобуса, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в департаменте транспорта мэрии.
Татьяна
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