Происшествия

сегодня, 11:53

Жительница липецкой пятиэтажки грозила взорвать дом

801
#угроза взрыва
1
Жительница липецкой пятиэтажки грозила взорвать дом

Соседи женщины вызвали полицию.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, вчера вечером полиция выезжала на улицу Энергостроителей (поселок Матырский) по вызову жильцов дома №5: они сообщили о соседке, грозящей взорвать многоэтажку.

Угроза взрыва не подтвердилась. Выяснилось, что угрожавшая взрывом женщина — нездорова.
801
#угроза взрыва
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанка сломала два ребра в автобусе
#ДТП
6
Липчанка сломала два ребра в автобусе

сегодня, 12:10

Происшествия
Липчанин попался пьяным за рулём спустя три месяца после лишения прав
#ПДД #нарушение
4
Липчанин попался пьяным за рулём спустя три месяца после лишения прав

сегодня, 11:14

Происшествия
28-летний липчанин так захотел выпить, что пошёл на кражу
#кража
28-летний липчанин так захотел выпить, что пошёл на кражу

сегодня, 10:48

Происшествия
Липчанку во время предновогоднего застолья поджёг сожитель
#ожоги #Новый год #поджог
6
Липчанку во время предновогоднего застолья поджёг сожитель

сегодня, 09:55

Происшествия
В Тербунах вынесли приговор убившему приятеля и утопившему тело в пруду мужчине
#убийство
4
В Тербунах вынесли приговор убившему приятеля и утопившему тело в пруду мужчине

сегодня, 09:30

Происшествия
Воловчанам разбили сердце
#вандализм #Волово
7
Воловчанам разбили сердце

сегодня, 09:25

Происшествия