Жительница липецкой пятиэтажки грозила взорвать дом

Соседи женщины вызвали полицию.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, вчера вечером полиция выезжала на улицу Энергостроителей (поселок Матырский) по вызову жильцов дома №5: они сообщили о соседке, грозящей взорвать многоэтажку.



Угроза взрыва не подтвердилась. Выяснилось, что угрожавшая взрывом женщина — нездорова.