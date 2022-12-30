Банк ЗЕНИТ: 66% россиян откладывают на «подушку безопасности»

Банк ЗЕНИТ узнал, что 66 % россиян регулярно откладывают деньги, чтобы иметь «подушку безопасности». Чаще всего граждане используют для этого классические сберегательные инструменты: 24 % опрошенных предпочитают хранить деньги на накопительном счете, на вкладе — 17 %, инвестируют — 9 %. При этом 16 % хранят средства дома, а 34 % опрошенных не имеют никаких сбережений.

По данным Банка ЗЕНИТ, 45 % россиян копят «про запас», 18 % — на покупку недвижимости, 9 % — на отдых, 8 % граждан хотят купить новый автомобиль, столько же собираются на сохраненные средства сделать ремонт, еще 7 % копят на приобретение техники, 5 % — на получение образования.



Исследование показало, что 85 % респондентов при наличии достаточного количества финансов собираются продолжить откладывать денежные средства, 9 % пока не уверены в своем решении, а вот 6 % не будут этого делать. При этом 70 % опрошенных собираются хранить средства в банках, а 30 % не готовы размещать деньги в кредитных организациях и предпочитают собственные ресурсы.



Судя по результатам опроса, 48 % граждан собираются накопить более 1 млн рублей. Остальная аудитория более сдержана в своих желаниях: 32 % россиян будет достаточно от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, 21 % — от 500 тыс. до 1 млн рублей.



Эксперты ПАО Банка ЗЕНИТ отмечают, что финансовая подушка безопасности должна составлять от 6 до 12 окладов. Этих денег должно хватить для поддержания уровня жизни в случае потери работы или проблем со здоровьем. При этом к высокодоходным и рисковым инструментам, таким как инвестиции, население пока относится настороженно. Люди больше доверяют инструментам, которыми пользовались долгие годы (накопительным счетам и вкладам), и только наименее консервативная часть населения открыта к другим вариантам.



* Исследование проводилось при помощи опроса среди более 1 тыс. человек — клиентов Банка ЗЕНИТ в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах в возрасте от 18 до 55 лет. ПАО "Банк Зенит". Реклама

