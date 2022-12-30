Происшествия

23 минуты назад

Липчанку во время предновогоднего застолья поджёг сожитель

2 489
#ожоги #Новый год #поджог
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Липчанку во время предновогоднего застолья поджёг сожитель

У женщины ожоги 8% тела.

С улицы Космонавтов сегодня в 0:10 госпитализировали женщину с сильными ожогами.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка успела рассказать, что её поджёг сожитель, с которыми они уже начали отмечать приближение Нового года.

Пострадавшей – около 40 лет. У женщины — ожоги 8% тела. Обожжены лицо, шея, туловище, руки.

Состояние женщины стабильное. О поджоге из больницы уже сообщили в полицию.
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#ожоги #Новый год #поджог
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Комментарии (2)

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Алина Глебова

8 минут назад
Белочка пришла за 48 часов до торжества.
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Викторм

14 минут назад
Лицо, шея, туловище, руки и 8%?!!!
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