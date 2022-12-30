Липчанку во время предновогоднего застолья поджёг сожитель

У женщины ожоги 8% тела.

С улицы Космонавтов сегодня в 0:10 госпитализировали женщину с сильными ожогами.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка успела рассказать, что её поджёг сожитель, с которыми они уже начали отмечать приближение Нового года.



Пострадавшей – около 40 лет. У женщины — ожоги 8% тела. Обожжены лицо, шея, туловище, руки.



Состояние женщины стабильное. О поджоге из больницы уже сообщили в полицию.