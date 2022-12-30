В Тербунах вынесли приговор убившему приятеля и утопившему тело в пруду мужчине

Хозяин дома нанес собутыльнику не менее 19 ударов ножом, а после труп, орудие убийства и телефон жертвы утопил в пруду.

Тербунский районный суд вынес приговор 51-летнему мужчине за убийство.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в апреле этого года мужчина у себя дома выпивал с приятелем, которого знает более 10 лет. Со слов подсудимого, после второй бутылки водки гость сильно захмелел и начал провоцировать конфликт. В результате завязавшейся ссоры хозяин дома нанес собутыльнику не менее 19 ударов ножом.



Потерпевший от полученных ранений скончался на месте, а его приятель решил избавиться от тела и улик. Труп, орудие убийства и телефон жертвы он утопил в пруду, привязав к рукам и ногам жертвы силикатные кирпичи, а одежду выбросил в мусорный контейнер.



О произошедшем он никому ничего не говорил. Спустя 6 дней к нему приехали полицейские и сын убитого, который разыскивал отца. Мужчина отрицал свою причастность к его исчезновению и был вынужден сознаться только после проверки на полиграфе. Он написал явку с повинной и указал место, где скрыл труп.



Суд учел положительные характеристики личности подсудимого, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер к возмещению причиненного ущерба потерпевшим, состояние его здоровья.



В результате мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.



Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

