Происшествия

48 минут назад

В Тербунах вынесли приговор убившему приятеля и утопившему тело в пруду мужчине

1 417
#убийство
2
В Тербунах вынесли приговор убившему приятеля и утопившему тело в пруду мужчине

Хозяин дома нанес собутыльнику не менее 19 ударов ножом, а после труп, орудие убийства и телефон жертвы утопил в пруду.

Тербунский районный суд вынес приговор 51-летнему мужчине за убийство.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в апреле этого года мужчина у себя дома выпивал с приятелем, которого знает более 10 лет. Со слов подсудимого, после второй бутылки водки гость сильно захмелел и начал провоцировать конфликт. В результате завязавшейся ссоры хозяин дома нанес собутыльнику не менее 19 ударов ножом.

Потерпевший от полученных ранений скончался на месте, а его приятель решил избавиться от тела и улик. Труп, орудие убийства и телефон жертвы он утопил в пруду, привязав к рукам и ногам жертвы силикатные кирпичи, а одежду выбросил в мусорный контейнер.

О произошедшем он никому ничего не говорил. Спустя 6 дней к нему приехали полицейские и сын убитого, который разыскивал отца. Мужчина отрицал свою причастность к его исчезновению и был вынужден сознаться только после проверки на полиграфе. Он написал явку с повинной и указал место, где скрыл труп.

Суд учел положительные характеристики личности подсудимого, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер к возмещению причиненного ущерба потерпевшим, состояние его здоровья.

В результате мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
1 417
#убийство
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Город 48

14 минут назад
А неделю назад гуманный суд вынес всего лишь 30 тыс руб за издевательства и смерть человека. А тут ...
ответить

Еще в рубрике

Липчанку во время предновогоднего застолья поджёг сожитель
#ожоги #Новый год #поджог
2
Липчанку во время предновогоднего застолья поджёг сожитель

22 минуты назад

Происшествия
Воловчанам разбили сердце
#вандализм #Волово
1
Воловчанам разбили сердце

52 минуты назад

Происшествия
Липчанка продала квартиру за 5 миллионов рублей и отдала все деньги мошенникам
#мошенничество
2
Липчанка продала квартиру за 5 миллионов рублей и отдала все деньги мошенникам

55 минут назад

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и «Скании» пострадали женщина и двухлетний ребенок
#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и «Скании» пострадали женщина и двухлетний ребенок

сегодня, 09:07

Происшествия
В селе Кореневщино горел жилой дом
#МЧС #пожар
В селе Кореневщино горел жилой дом

сегодня, 09:02

Происшествия
Владелец «Лады» накопил 67 неоплаченных штрафов ГИБДД
#ПДД #нарушение
2
Владелец «Лады» накопил 67 неоплаченных штрафов ГИБДД

вчера, 16:27

Происшествия