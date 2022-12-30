Происшествия

56 минут назад

Липчанка продала квартиру за 5 миллионов рублей и отдала все деньги мошенникам

2 685
#мошенничество
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Липчанка продала квартиру за 5 миллионов рублей и отдала все деньги мошенникам

Все вырученные от продажи квартиры деньги женщина передала при личной встрече неизвестному в кафе около станции метро.

40-летняя липчанка решила заработать на торговле акциями, но столкнулась с мошенниками. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в октябре женщина в соцсети заметила рекламу биржевой площадки, перешла по ссылке, скачала приложение и начала активно «зарабатывать».

Первые взносы составляли около 10 000 рублей, но потом «консультанты» дали совет увеличить сумму вложения. Женщина взяла кредит и перевела деньги на специальный счёт. Далее последовал существенный выигрыш.

Потерпевшая решила не останавливаться и вложить ещё средств. «Инвестор» предложил идти ва-банк – продать квартиру и на эти деньги выиграть космическую сумму. На тот момент она жила в Москве, но решила рискнуть. Потерпевшая за 5 миллионов продала недвижимость и передала все вырученные деньги при личной встрече неизвестному в кафе около станции метро.

А потом липчанка поняла, что её обманули.

2 685
#мошенничество
3

Комментарии (2)

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Веселый

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Лиса Алиса

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