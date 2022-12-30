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сегодня, 10:41

В Москве задержали свыше 10 человек после потасовки на новогоднем корпоративе

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#драка #корпоратив

В результате инцидента на корпоративе никто не пострадал.

Конфликт перерос в потасовку во время корпоратива в одном из ресторанов на юге Москвы, в полицию доставили более десяти человек, - рассказал источник РИА Новости.

В ГУ МВД по региону сообщили, что инцидент произошел накануне вечером. В 23:14 поступила информация "о нарушении общественного порядка" в заведении на улице Ленинская Слобода.

"По предварительным данным, произошел конфликт между двумя гражданами, переросший в потасовку. Ряд граждан были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Пострадавших нет. Заявления от граждан не поступали", — отметил источник.

По его словам, на одного из задержанных составили административный протокол о мелком хулиганстве.

В отдел полиции для допроса доставили более десяти человек. Уточняется, что ЧП произошло во время корпоратива, - добавил источник.
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#драка #корпоратив

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