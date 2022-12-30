Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Бывший нападающий сборной Бразилии, на счету которого три победы на чемпионатах мира по футболу, Пеле, умер в возрасте 82 лет.





Накануне не стало Эдсона Арантиса ду Насименту, известного всему миру как Пеле.



За свою карьеру он, по неофициальным данным, забил более 1200 раз. Бразилец — единственный трёхкратный победитель чемпионата мира, а ФИФА признала его лучшим игроком XX века.



Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей. На клубном уровне форвард выступал за бразильский "Сантос" и "Нью‑Йорк Космос". Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.



Пеле был госпитализирован в конце ноября и находился в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан‑Паулу для "переоценки курса химиотерапии в связи с раком толстой кишки, выявленным в сентябре 2021 года". Позже стало известно, что бразилец больше не реагирует на химиотерапевтическое лечение и был переведен в отделении паллиативной помощи.



Пеле похоронят в бразильском городе Сантос (штат Сан-Паулу) на вертикальном кладбище, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса. Это высотное здание, в котором более 30 этажей, - передает



"После всех прощаний тело Пеле будет доставлено в Memorial Necrópole Ecumênica - кладбище, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее вертикальное кладбище в мире, там он будет похоронен, на церемонии будут присутствовать только семья и близкие друзья", - отмечают СМИ.



Пеле сам купил место на этом кладбище 19 лет назад. Свой выбор он объяснил тем, что оно ему показалось не похожим на кладбище, оно передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Построил кладбище аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле.



В этом месте похоронены близкие и друзья футболиста. Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер на 83-м году жизни.Накануне не стало Эдсона Арантиса ду Насименту, известного всему миру как Пеле.За свою карьеру он, по неофициальным данным, забил более 1200 раз. Бразилец — единственный трёхкратный победитель чемпионата мира, а ФИФА признала его лучшим игроком XX века.Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей. На клубном уровне форвард выступал за бразильский "Сантос" и "Нью‑Йорк Космос". Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.Пеле был госпитализирован в конце ноября и находился в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан‑Паулу для "переоценки курса химиотерапии в связи с раком толстой кишки, выявленным в сентябре 2021 года". Позже стало известно, что бразилец больше не реагирует на химиотерапевтическое лечение и был переведен в отделении паллиативной помощи.Пеле похоронят в бразильском городе Сантос (штат Сан-Паулу) на вертикальном кладбище, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса. Это высотное здание, в котором более 30 этажей, - передает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ."После всех прощаний тело Пеле будет доставлено в Memorial Necrópole Ecumênica - кладбище, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее вертикальное кладбище в мире, там он будет похоронен, на церемонии будут присутствовать только семья и близкие друзья", - отмечают СМИ.Пеле сам купил место на этом кладбище 19 лет назад. Свой выбор он объяснил тем, что оно ему показалось не похожим на кладбище, оно передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Построил кладбище аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле.В этом месте похоронены близкие и друзья футболиста.