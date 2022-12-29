Общество
сегодня, 19:06
ДТП полностью перегородило дорогу у Центрального рынка
На месте работают сотрудники ДПС, ППС и эвакуатор.
Загрузка плеера
Напротив дома №5 на площади Победы столкнулись «Киа Серато» и «Ниссан Тиана». Обошлось без пострадавших.
Предполагаемый виновник ДТП от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. Он спешил куда-то с огромным букетом роз, но с места ДТП его увела под руки мама.
ДТП полностью перекрыло движение на второстепенной дороге вокруг Центрального рынка.
Предполагаемый виновник ДТП от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. Он спешил куда-то с огромным букетом роз, но с места ДТП его увела под руки мама.
ДТП полностью перекрыло движение на второстепенной дороге вокруг Центрального рынка.
Знаток
Пассажир
НГ