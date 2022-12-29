Общество

сегодня, 19:06

ДТП полностью перегородило дорогу у Центрального рынка

3 1503
#ДТП
4

На месте работают сотрудники ДПС, ППС и эвакуатор.

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Напротив дома №5 на площади Победы столкнулись «Киа Серато» и «Ниссан Тиана». Обошлось без пострадавших.

Предполагаемый виновник ДТП от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. Он спешил куда-то с огромным букетом роз, но с места ДТП его увела под руки мама.

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ДТП полностью перекрыло движение на второстепенной дороге вокруг Центрального рынка.




3 1503
#ДТП
4

Комментарии (3)

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Знаток

30 минут назад
Бухарик лучше бы вместо бутылки вина купил бы себе свод законов, а конкретнее о СМИ, который разрешает журналистам производить видеосъемку в общественных местах.
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Пассажир

40 минут назад
Это чё? Водитель пьяный?
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НГ

50 минут назад
Начался внезапно
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