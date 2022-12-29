Общество

сегодня, 20:22

Липецкая вечЁрка: началось обновление трамвайного депо, мега-пробки и поножовщина из-за окурка

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#вечЁрка #трамвайное депо #пробки #поножовщина
Липецкая вечЁрка: началось обновление трамвайного депо, мега-пробки и поножовщина из-за окурка

Сегодня, 29 декабря, началось обновление трамвайного депо, Липецк встал в пробках, и суд рассмотрел уголовное дело о поножовщине, которая началась из-за окурка.

Компания «Мовиста Регионы Липецк» начала реконструкцию трамвайного депо. Пока строители только установили леса для утепления фасада здания. Основные работы начнутся уже в следующем году.

«После реконструкции трамвайное депо оснастят передовым оборудованием: установят автоматическую портальную моечную систему и механизированную выдвижную двухстороннюю площадку для ремонта и обслуживания подвижного состава», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, помимо реконструкции депо, по концессионному соглашению «Мовиста Регионы Липецк» должна купить 46 трамваев, реконструировать 40,8 км путей и построить новую ветку на улице Стаханова.

39-летний липчанин два года проведет в исправительной колонии общего режима из-за того, что напал с ножом на соседа. Такой приговор вынес Левобережный суд Липецка.

А началось все из-за пустяка. Мужчины выпивали, один из них бросил окурок, другой сделал ему замечание, случилась небольшая потасовка и на этом бы делу конец, но нет. Утром один из участников конфликта вспомнил о ссоре и вернулся к собутыльнику. Сосед получил проникающую рану с повреждением печени, у него открылось внутрибрюшное кровотечение.

— Не из-за окурка, а из-за алкоголизма. Зелёный змий повреждает рассудок очень многим. — уточнил Ваше имя.

— Данное происшествие ещё раз доказывает, что курение вредит Вашему здоровью! Будьте здоровы! — добавил комментатор.

Липецк вновь встал в пробках. Сегодня замерли Лебедянское шоссе, улицы Гагарина, Московская и Циолковского. Накауне праздника горожане ездят по магазинам, да к тому же на Товарном проезде столкнулись автобус и «Лада Ларгус». По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. 


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Липчане уже во всю гуляют на новогодних корпоративах. И не всегда благополучно. Молодой человек хорошо отпраздновав, возвращался ночью домой по улице Советской и упал. Его беспомощным состоянием воспользовался вор и  украл у пьяного сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком. Ущерб потерпевший оценил в 63 000 рублей. Полицейские нашли предполагаемого преступника, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, правда, похищенное он успел продать.

— Пить надо умеючи! Вот так жизнь таких дураков и учит! В следующий раз будет думать, как до 3-х ночи «корпоративить»! А может и у какой молодухи задержался?! — написал Хилер.

Обратите внимание — с 31 декабря по 8 января транспорт в Липецке будет работать по расписанию выходного дня. В новогоднюю ночь автобусы и трамваи будут ездить ориентировочно до часу ночи.

И немного позитива на вечер. В зоопарке кролик Степашка подружился с черепахой Тортиллой.

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Видео: Липецкий зоопарк

Синоптики предупреждают:  завтра будет еще теплее. Днем температура поднимется до +2 градусов. Да и ночью будет несильно холодно — от 0 до -2.

Фото: пресс-службы администрации Липецка
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#вечЁрка #трамвайное депо #пробки #поножовщина

Комментарии (2)

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Илья

сегодня, 21:11
378 маршрут вечером ездит просто ужасно я бы хотел что бы были внесены изменения или в маршрут 322 или в 346 что бы автобус следовал через ЖД Вокзал что бы долго у ЖД не стоять а сесть в 322 или 346 и до рынка 9-ого.
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Электорат

сегодня, 20:28
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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