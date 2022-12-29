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В Госдуме выступили против госфинансирования российской операционной системы «Аврора»

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#операционная система #Аврора

Заместитель председателя Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обрушился с критикой на идею госфинансирования проекта "Ростелекома" мобильно операционной системы (ОС) "Аврора".

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин раскритиковал идею государственного финансирования проекта "Ростелекома" мобильной операционной системы "Аврора", - пишет "Ъ".

По его словам, у правительства есть возможность помогать всем участникам рынка.

"Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что ОС смогли завоевать рынок только потому, что коммерческие компании были кровно заинтересованы в этом вопросе. Также Горелкин выразил сомнение в случае накачки альтернативного проекта деньгами из госбюджета.

"Аврора" — российская мобильная операционная система, которая разрабатывается "Ростелекомом". Компания оценивает стоимость проекта в 480 млрд рублей и запрашивает госфинансирование. Отмечается, что Минцифры одобрило проект, однако Минфин отказался выделять бюджетные средства для него.
96
#операционная система #Аврора

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