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Президент РФ подписал указ о наказании до 5 лет лишения свободы за осквернение георгиевских лент

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#георгиевская лента #закон

За публичное осквернение георгиевской ленты теперь предусмотрена уголовная ответственность.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы, - пишет Lenta.ru.

За их публичное осквернение юридическому лицу угрожает штраф от 3 до 5 млн рублей, гражданину - штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Проект касается и изображения ленты. Этот символ разрешено использовать во время проведения мероприятий, посвященных памятным датам России, направленных на патриотическое воспитание.

Согласно документу, георгиевская лента может использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в других целях будет пресекаться законом.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.


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#георгиевская лента #закон

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