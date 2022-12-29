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Президент РФ подписал указ о наказании до 5 лет лишения свободы за осквернение георгиевских лент
За публичное осквернение георгиевской ленты теперь предусмотрена уголовная ответственность.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы, - пишет Lenta.ru.
За их публичное осквернение юридическому лицу угрожает штраф от 3 до 5 млн рублей, гражданину - штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
Проект касается и изображения ленты. Этот символ разрешено использовать во время проведения мероприятий, посвященных памятным датам России, направленных на патриотическое воспитание.
Согласно документу, георгиевская лента может использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в других целях будет пресекаться законом.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За их публичное осквернение юридическому лицу угрожает штраф от 3 до 5 млн рублей, гражданину - штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
Проект касается и изображения ленты. Этот символ разрешено использовать во время проведения мероприятий, посвященных памятным датам России, направленных на патриотическое воспитание.
Согласно документу, георгиевская лента может использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в других целях будет пресекаться законом.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.