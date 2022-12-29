«Плюсовые» температуры вернутся в Липецкую область даже ночью

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона – ожидаются снег, мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед, на дорогах гололедица.

30 и 31 декабря, а также 1 января среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 2 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем – с дождем, местами туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.



В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью – от 0 до -2 градусов, днем – от 0до +2 градусов.



День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.



