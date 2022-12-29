Происшествия

сегодня, 16:27

Владелец «Лады» накопил 67 неоплаченных штрафов ГИБДД

493
#ПДД #нарушение
Владелец «Лады» накопил 67 неоплаченных штрафов ГИБДД

Он задолжал по штрафам 101 000 рублей.

В Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия: с 19 по 23 декабря они проводили информационно-разъяснительную работу среди жителей области о необходимости оплаты штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Всего было проведено почти полторы тысячи бесед.

Автоинспекторы также остановили для проверки автомобиль «Лада Гранта», собственник которого – злостный неплательщик штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности их накопилось 67 на 101 000 рублей.

Задержанный автомобиль полицейские передали сотрудникам ФССП России по Липецкой области.

За время проведения рейда 10 211 человек оплатили имеющиеся задолженности по штрафам, в бюджет поступило более 5,5 миллиона рублей.

В отношении 163 человек, не уплативших штрафы в установленный срок, составлены протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
493
#ПДД #нарушение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Прилегающие к кольцу Трубного завода дороги встали из-за столкновения автобуса и легкового автомобил...
#ДТП #затор
6
Прилегающие к кольцу Трубного завода дороги встали из-за столкновения автобуса и легкового автомобил...

сегодня, 15:59

Происшествия
Бывший сотрудник воронежской областной прокуратуры приговорен в Липецке к 7 годам колонии за взятку ...
#взятка #прокуратура
15
Бывший сотрудник воронежской областной прокуратуры приговорен в Липецке к 7 годам колонии за взятку ...

сегодня, 14:05

Происшествия
Ссора из-за брошенного в подъезде окурка закончилась поножовщиной
#поножовщина #конфликт
12
Ссора из-за брошенного в подъезде окурка закончилась поножовщиной

сегодня, 13:07

Происшествия
Новогодний корпоратив обошёлся липчанину в 63 000 рублей
#кража #Новый год
15
Новогодний корпоратив обошёлся липчанину в 63 000 рублей

сегодня, 12:36

Происшествия
По факту массового ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело
#массовое ДТП #авария
1
По факту массового ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

сегодня, 12:17

Происшествия
Бывший сотрудник липецкого управления МЧС едва не погиб в Москве от глыбы льда
#лед
10
Бывший сотрудник липецкого управления МЧС едва не погиб в Москве от глыбы льда

сегодня, 11:29

Происшествия