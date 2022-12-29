Владелец «Лады» накопил 67 неоплаченных штрафов ГИБДД

Он задолжал по штрафам 101 000 рублей.

В Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия: с 19 по 23 декабря они проводили информационно-разъяснительную работу среди жителей области о необходимости оплаты штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Всего было проведено почти полторы тысячи бесед.



Автоинспекторы также остановили для проверки автомобиль «Лада Гранта», собственник которого – злостный неплательщик штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности их накопилось 67 на 101 000 рублей.



Задержанный автомобиль полицейские передали сотрудникам ФССП России по Липецкой области.



За время проведения рейда 10 211 человек оплатили имеющиеся задолженности по штрафам, в бюджет поступило более 5,5 миллиона рублей.



В отношении 163 человек, не уплативших штрафы в установленный срок, составлены протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.