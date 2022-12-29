В России появится ГОСТ для телохранителей

Частные охранники, которые оказывают услуги по защите жизни и здоровья граждан, должны будут работать в России по новым правилам. К таким компаниям предъявят общие требования по экипировке и оснащению сотрудников, а также по деятельности самих организаций.





«Цель разработки стандарта — повышение защищенности граждан за счет применения систематизированных и конкретизированных требований, разработанных с учетом анализа отрасли, а также практики деятельности частных охранных организаций», — говорится в пояснительной записке к проекту стандарта.



В нем уточняется, что сегодня отсутствуют какие-либо единые требования к тому, как ЧОП должны выполнять свою работу. Хотя в России, по данным на 1 января 2022 года, насчитывалось около 18 тыс. таких организаций, которые охраняют более 1,4 млн объектов различной формы собственности.

Как отмечено в документе, в стандарте будут закреплены общие требования к ЧОП в зависимости от степени опасности для охраняемого лица. Всего — три уровня угрозы.



К первому относится непосредственная угроза для жизни и здоровья охраняемого лица; ко второму — потенциальная и возможная, либо неподтвержденная, к третьему — возможность случайной угрозы или ее отсутствие.



Как выяснили «Известия» , 29 декабря Росстандарт утвердит проект национального ГОСТ «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан».«Цель разработки стандарта — повышение защищенности граждан за счет применения систематизированных и конкретизированных требований, разработанных с учетом анализа отрасли, а также практики деятельности частных охранных организаций», — говорится в пояснительной записке к проекту стандарта.В нем уточняется, что сегодня отсутствуют какие-либо единые требования к тому, как ЧОП должны выполнять свою работу. Хотя в России, по данным на 1 января 2022 года, насчитывалось около 18 тыс. таких организаций, которые охраняют более 1,4 млн объектов различной формы собственности.Как отмечено в документе, в стандарте будут закреплены общие требования к ЧОП в зависимости от степени опасности для охраняемого лица. Всего — три уровня угрозы.К первому относится непосредственная угроза для жизни и здоровья охраняемого лица; ко второму — потенциальная и возможная, либо неподтвержденная, к третьему — возможность случайной угрозы или ее отсутствие.