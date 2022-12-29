В России

сегодня, 16:04

В России появится ГОСТ для телохранителей

107
#телохранители

Частные охранники, которые оказывают услуги по защите жизни и здоровья граждан, должны будут работать в России по новым правилам. К таким компаниям предъявят общие требования по экипировке и оснащению сотрудников, а также по деятельности самих организаций. 

Как выяснили «Известия», 29 декабря Росстандарт утвердит проект национального ГОСТ «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан».

«Цель разработки стандарта — повышение защищенности граждан за счет применения систематизированных и конкретизированных требований, разработанных с учетом анализа отрасли, а также практики деятельности частных охранных организаций», — говорится в пояснительной записке к проекту стандарта.

В нем уточняется, что сегодня отсутствуют какие-либо единые требования к тому, как ЧОП должны выполнять свою работу. Хотя в России, по данным на 1 января 2022 года, насчитывалось около 18 тыс. таких организаций, которые охраняют более 1,4 млн объектов различной формы собственности.
Как отмечено в документе, в стандарте будут закреплены общие требования к ЧОП в зависимости от степени опасности для охраняемого лица. Всего — три уровня угрозы.

К первому относится непосредственная угроза для жизни и здоровья охраняемого лица; ко второму — потенциальная и возможная, либо неподтвержденная, к третьему — возможность случайной угрозы или ее отсутствие.

107
#телохранители

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