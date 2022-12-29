Прилегающие к кольцу Трубного завода дороги встали из-за столкновения автобуса и легкового автомобиля

Замерли Лебедянское шоссе, улицы Гагарина, Московская и Циолковского.



Днем 29 декабря на Товарном проезде в Липецке столкнулись автобус маршрута № 323 и автомобиль «Лада Ларгус».По словам очевидцев аварии, автобус оказался на полосе встречного движения.- По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.ДТП вызвало пробки на прилегающих к кольцу Трубного завода улицах. Движение затруднено на Трубном проезде и Лебедянском шоссе, улицах Гагарина, Московской и Циолковского.