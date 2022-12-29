Происшествия
сегодня, 15:59
Прилегающие к кольцу Трубного завода дороги встали из-за столкновения автобуса и легкового автомобиля
Замерли Лебедянское шоссе, улицы Гагарина, Московская и Циолковского.
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Днем 29 декабря на Товарном проезде в Липецке столкнулись автобус маршрута № 323 и автомобиль «Лада Ларгус».
По словам очевидцев аварии, автобус оказался на полосе встречного движения.
- По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
ДТП вызвало пробки на прилегающих к кольцу Трубного завода улицах. Движение затруднено на Трубном проезде и Лебедянском шоссе, улицах Гагарина, Московской и Циолковского.
По словам очевидцев аварии, автобус оказался на полосе встречного движения.
- По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
ДТП вызвало пробки на прилегающих к кольцу Трубного завода улицах. Движение затруднено на Трубном проезде и Лебедянском шоссе, улицах Гагарина, Московской и Циолковского.
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