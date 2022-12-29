Происшествия

сегодня, 15:59

Прилегающие к кольцу Трубного завода дороги встали из-за столкновения автобуса и легкового автомобиля

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#ДТП #затор

Замерли Лебедянское шоссе, улицы Гагарина, Московская и Циолковского.

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Днем 29 декабря на Товарном проезде в Липецке столкнулись автобус маршрута № 323 и автомобиль «Лада Ларгус».

По словам очевидцев аварии, автобус оказался на полосе встречного движения.

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- По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших, -  сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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ДТП вызвало пробки на прилегающих к кольцу Трубного завода улицах. Движение затруднено на Трубном проезде и Лебедянском шоссе, улицах Гагарина, Московской и Циолковского.
6 1849
#ДТП #затор

Комментарии (6)

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Кот

34 минуты назад
Как так автобус оказался на встречной,там и поворота нет
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Пессимист

сегодня, 17:04
Живём как в Москве - там только одни названия остались типа Неглинная, Кузнецкий мост, Покровские ворота, Красные ворота и т.д. И у нас в Липецке - КТЗ, ЛТЗ, а на самом деле нет их, этих заводов....... Даже улица Крайняя давно перестала быть крайней в городе
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ЮВП

сегодня, 17:03
Такие новости размещайте пожалуйста в газете "Сельская жизнь". Лучше про зоопарк и депутатов пишите.
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Ванька Грозный

сегодня, 16:29
Красотища-то какая , лепота !!
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Декабрь

сегодня, 16:17
ЛТЗ, КТЗ - какая разница...
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А что

сегодня, 16:11
Там на окружной,позвонили в гибдд,предложили самим регулировать движение.Они там что курят.
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