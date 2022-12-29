Банк ЗЕНИТ: 73% россиян потратят на новогодние подарки до 5 тыс. рублей

73 % россиян планирует потратить на подарки к Новому году менее 5 тыс. рублей, следует из результатов опроса, проведенного Банком ЗЕНИТ. 15 % респондентов собираются выделить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 7 % — более 20 тыс. рублей, 5 % — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

По данным ПАО Банка ЗЕНИТ, 53 % опрошенных желают получить в качестве подарка деньги, 24 % — билеты в теплый уголок, а 12 % — выбирают бытовую технику. В то же время 7 % мечтают о подарочном сертификате, а 4 % — о парфюмерии, косметике и украшениях.

Также россияне не планируют увеличивать расходы на новогодние украшения. Так, 60 % респондентов не собираются их обновлять, тратить деньги на елочные игрушки будут 38 % опрошенных, а 2 % — сделают сами. При этом 77 % участников опроса предпочитают встречать Новый год с искусственной елкой, живые деревья выбирает 23 % граждан. Причем у 72 % респондентов уже хранится в кладовой искусственная елка, поэтому необходимости в покупке у них нет.

По результатам опроса, 86 % россиян собираются провести Новый год дома с семьей и друзьями, 9 % поедут отдыхать за город, 3 % будут путешествовать по стране, а 2 % собираются в поездку за границу.

* Исследование проводилось при помощи опроса среди более 2 тыс. человек — клиентов Банка ЗЕНИТ в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах в возрасте от 18 до 55 лет.

ПАО "Банк Зенит". Реклама