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49 минут назад
На территории Белоруссии упала ракета комплекса С-300
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О происшествии проинформирован президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ракета комплекса С-300 упала 29 декабря на территории Белоруссии, - передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Инцидент произошел в промежутке с 10:00 до 11:00. О происшествии был немедленно проинформирован глава государства Александр Лукашенко.
По предварительным данным, рассматриваются две версии: "залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше", и то, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО республики.
Отмечается, что ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области. На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД и оборонного ведомства. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется, - рассказали в Минобороны страны.
22 декабря Лукашенко заявлял, что Белоруссия видит готовность со стороны соседних стран проявить к республике агрессию, и Минск не исключает, что она может быть развернута.
По его словам, именно поэтому в Белоруссии прошла проверка сил немедленного реагирования, - пишут "Известия".
Инцидент произошел в промежутке с 10:00 до 11:00. О происшествии был немедленно проинформирован глава государства Александр Лукашенко.
По предварительным данным, рассматриваются две версии: "залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше", и то, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО республики.
Отмечается, что ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области. На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД и оборонного ведомства. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется, - рассказали в Минобороны страны.
22 декабря Лукашенко заявлял, что Белоруссия видит готовность со стороны соседних стран проявить к республике агрессию, и Минск не исключает, что она может быть развернута.
По его словам, именно поэтому в Белоруссии прошла проверка сил немедленного реагирования, - пишут "Известия".
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