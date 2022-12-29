Депутат областного Совета Ольга Митрохина выполнила сразу 35 детских желаний

Библиотека №6 на окраине Липецка стала местом, где исполняются мечты.





В который раз подряд депутат областного совета и заместитель председателя Липецкого РСПП Ольга Митрохина становится вместе с Дедом Морозом соисполнительницей желаний детворы в своем избирательном округе. Только этот тандем уникальный. Дед Мороз как фольклорный персонаж обеспечивает мальчишкам и девчонкам праздничное настроение: с него - песни, танцы, прибаутки. А Ольга Митрохина обеспечивает детей подарками, мешок с которыми наполняет собственноручно.Избирательный округ №2 — это два десятка многоэтажек на правом берегу реки Воронеж в Октябрьском районе Липецка и значительная часть Левобережья — обширный частный сектор и старый жилфонд Тракторного района. Просто удивительно, но активное общение с избирателями — это визитная карточка Ольги Митрохиной. И в праздники, и в будни депутат – частый гость и в местной ветеранской организации, и на школьных родительских собраниях, и в трудовых коллективах. Без ее участия не обходятся праздники, объединяющие жителей: Новый год, широкая Масленицы , День знаний. В большом округе с числом избирателей в 35 тысяч человек своего областного депутата знают даже те, у кого в силу загруженности семьей и детьми совсем, кажется, не остается и нескольких свободных минуток. Но на «Елку желаний» в этот раз родители привели 35 детей! Им, конечно, было тесновато в библиотеке на улице Ильича, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде.Некоторые пришедшие на праздник дети и родители были явно смущены непривычным вниманием. Мама трех детей, которая привела на елку двух младших, Дашу и Вику, признается, что на такую акцию ее девочек пригласили впервые. Девятилетняя Виталия пришла на встречу с Дедом Морозом в корсете — в апреле она попала под машину. Школьница еще не восстановилась после тяжелых травм, поэтому явно нуждалась в эмоциональной разрядке. А кого-то из детей даже принесли на руках из-за их болезней.- Мы глаза сейчас закроем, превращение устроим! - пообещал детям чудеса Дед Мороз.И чудо случилось — ранее не знакомых друг с другом детей сказочный персонаж «завел» шутками-прибаутками. И вот они уже все вместе пели песни, декламировали стихи, танцевали под хит: «Новый год к нам мчится, может все случиться!». Надо было видеть каким счастьем светились глаза мальчиков и девочек, которым подарили не только праздник с традиционными мандаринами, но и то, что они хотели бы получить в подарок: художественные наборы и наборы для бисероплетения, маркеры для скетчинга, , наушники, конструкторы…- Мама, смотри, Дед Мороз подарил мне беспроводные наушники! - не сдержал эмоций один из ребятишек.Больше всех, конечно, радовались малыши, которые еще верят в сказку и чудеса. У ёлки, между веселым Дедом Морозом и щедрой Снегурочкой они буквально светились неподдельным счастьем. Но и ребята постарше не могли сдержать улыбок. В начале праздника они пытались играть во взрослых, но быстро оттаяли и веселились от души вместе с малышами.— Не так давно появилась Всероссийская акция «Елка желаний». Но традиции нашего округа старше — вот уже больше десяти лет мы стараемся уделять внимание нашим маленьким друзьям, которым требуется немного больше заботы, чем другим. Новый год — самый лучший для этого повод, ведь это — замечательный праздник, один из самых светлых и радостных. В этот день чуда хотят все: и дети, и взрослые. Я рада, что выросло число участников нашей «Елки желаний». Рада, что удалось исполнить все их просьбы, создать сказочную атмосферу. Спасибо и коллективу библиотеки, которая стала местом для таких вот встреч, — сказала по окончании детского праздника депутат областного Совета Ольга Митрохина.