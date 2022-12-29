сегодня, 14:45
В РФ запланировано строительство четырёх атомных подлодок
В России запланировано строительство четырёх атомных подводных лодок, которые будут обеспечивать безопасность страны на протяжении десятилетий.
Российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III".
"Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед", — отметил глава государства.
Строящиеся и проектируемые атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, - сказал президент.
"Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", — добавил Путин.
Еще один проект нового поколения — это малый ракетный корабль "Град". По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии.
Он также подчеркнул, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, оснащать их самыми современными вооружениями, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе и в ходе спецоперации.
"Словом — делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане", — заключил Путин.
В настоящее время судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают флоту атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов".