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В РФ запланировано строительство четырёх атомных подлодок

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#подлодки #строительство

В России запланировано строительство четырёх атомных подводных лодок, которые будут обеспечивать безопасность страны на протяжении десятилетий.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, - передает РИА Новости.

Российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III".

"Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед", — отметил глава государства.

Строящиеся и проектируемые атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, - сказал президент.

"Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", — добавил Путин.

Еще один проект нового поколения — это малый ракетный корабль "Град". По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии.

Он также подчеркнул, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, оснащать их самыми современными вооружениями, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе и в ходе спецоперации.

"Словом — делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане", — заключил Путин.

В настоящее время судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают флоту атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов".
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#подлодки #строительство

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