сегодня, 14:02
Губернатор Саратовской области сообщил о срабатывании системы ПВО
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ранее 29 декабря в Энгельсском районе системы противовоздушной обороны уничтожили неопознанный объект.
"На территории Энгельсского района Саратовской области сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", - заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что к настоящему моменту на место инцидента направлены сотрудники оперативных служб региона.
"В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", - добавил губернатор.