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Губернатор Саратовской области сообщил о срабатывании системы ПВО

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#система ПВО #Саратов #Энгельс

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ранее 29 декабря в Энгельсском районе системы противовоздушной обороны уничтожили неопознанный объект.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что системы ПВО уничтожили в регионе неопознанный объект.

"На территории Энгельсского района Саратовской области сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", - заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что к настоящему моменту на место инцидента направлены сотрудники оперативных служб региона.

"В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", - добавил губернатор.
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#система ПВО #Саратов #Энгельс

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