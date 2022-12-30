8 минут назад
2022 год с GOROD48: видеоверсия
Когда год Тигра только начинался, астрологи говорили, что он символизирует могущество, процветание и благоволит к переменам. И вот год заканчивается. Перемен было действительно много. А на счет процветания — тут каждый может решить для себя сам.
В феврале Комсомольского пруда липчанин Владимир Камский устроил политический перформанс. К птичьим домикам прикрепил таблички: «Приёмная», «Отдел бухгалтерского учёта и реализации государственных программ», «Отдел общественных связей и гражданско-патриотического воспитания», а к дереву пристроил флаг «Единой России». Тонкий троллинг оценили. Таблички оперативно убрали.
После 24 февраля липчане решили, что грядет дефицит продуктов и бросились скупать сахар, соль и муку. Спрос вырос в десятки раз, в магазинах появились подзабытые объявления об ограничении продажи товаров в одни руки. Сделанные тогда запасы, наверное, не у всех еще закончились.
В апреле горожан потрясла новость о гибели 11-летнего мальчика под колесами мусоровоза. Ребенок попал под колеса, когда убегал от стаи бродячих собак. Уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека», до сих пор расследуется. А мэрия заменила фирму, отвечавшую за отлов собак в городе.
В начале мая на улице Зегеля сгорела крыша пятиэтажки. Пожар вспыхнул рано утром в субботу, но обошелся без пострадавших. Кстати, в доме капитальный ремонт сделали за четыре года до пожара.
Чуть позже на одной из главных городских улиц провалился асфальт. И снова несказанное везение: в мгновенно образовавшуюся на улице Советской яму никто не упал: оказавшаяся рядом с провалом фармацевт Ирина Дмитриева успела предупредить водителей об опасности.
В июне 2 450 одиннадцатиклассников окончили школу - в городе прошли традиционные «Липецкие зори».
Июль: завершился ремонт улицы Плеханова. На улице обновлены проезжая часть и тротуары, установлены умные светофоры.
Липецк отметил еще один праздник — 319-летие города. На главный концерт, который прошел на площади Петра Великого пришли около 10 000 человек.
Не успели липчане повеселиться, как их залило дождем. На перекрестке улиц Неделина и Фрунце образовалось небольшое озеро, в котором чуть не утонула семья с тремя детьми.
В августе на площади Победы забил фонтан. Хоть к подобным коммунальным неожиданностям липчане привыкли, но масштаб аварии нас впечатлил. Кипяток залил парковку у магазина «Пятерочка» и повредил несколько автомобилей. И снова невероятное везение — в кипятке никто не обварился!
А через неделю на перекрестке улиц Советская и Горького перевернулась скорая помощь. Реанимобиль с сиреной вылетел на перекресток и столкнулся с «Опелем». Удар был несильным, но машина опрокинулась и проехала на боку несколько метров. 53-летний пациент «скорой» умер, травмы получили четыре человека.
21 сентября началась частичная мобилизация.
В октябре липчане увидели солнечное затмение. А еще в этот месяц закончилась двухлетняя реконструкция улицы 50 лет НЛМК.
В ноябре спасатели проверили готовность систем оповещения. Во время первой проверки сирены мало кто услышал, а еще липчане жаловались на подвалы, которые предлагается использовать в качестве укрытий.
Новый год в этом году город отпразднует скромно. Никаких новых украшений для улиц мэрия не закупала, не будет и массовых мероприятий.
По восточному календарю 2023 год — год Черного Водяного Кролика или Кота. Считается, что эти животные сулят надежду, плодородие и процветание. С наступающим!
Еще в рубрике
39 минут назадОбщество