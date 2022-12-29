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сегодня, 13:20
Кабмин выделит регионам почти 39 млрд рублей на строительство и реконструкцию медучреждений
Речь идёт о медицинских учреждениях, стоимость строительства которых превышает 3 млрд рублей.
В ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений из федерального бюджета будет направлено более 38,8 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения". Соответствующее распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.
В частности, речь идёт о медицинских учреждениях, стоимость строительства которых превышает 3 млрд рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов.
Большая часть предусмотренных средств поступит в регионы уже в 2023 году. Это более 26,4 млрд рублей. Затем, в 2024 году, будет направлено 11,8 млрд рублей, в 2025 году – 667 млн рублей. С помощью этих средств будут построены или модернизированы 19 медицинских учреждений в 17 регионах страны.
В Уфе завершат строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, в Саратове возведут онкологический и противотуберкулёзный диспансеры, в Орле – многопрофильный медицинский центр, в Тульской области – онкологический центр, в Курске – многопрофильную детскую областную больницу.
Также за счёт федеральных субсидий в Омске начнётся строительство детского инфекционного стационара, а в Красноярске – детской многопрофильной больницы.
Кроме того, с помощью федерального софинансирования будут построены хирургические корпуса для областного онкодиспансера в Воронеже, областной детской больницы в Липецке и Алтайского краевого центра охраны материнства и детства в Барнауле.
В частности, речь идёт о медицинских учреждениях, стоимость строительства которых превышает 3 млрд рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов.
Большая часть предусмотренных средств поступит в регионы уже в 2023 году. Это более 26,4 млрд рублей. Затем, в 2024 году, будет направлено 11,8 млрд рублей, в 2025 году – 667 млн рублей. С помощью этих средств будут построены или модернизированы 19 медицинских учреждений в 17 регионах страны.
В Уфе завершат строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, в Саратове возведут онкологический и противотуберкулёзный диспансеры, в Орле – многопрофильный медицинский центр, в Тульской области – онкологический центр, в Курске – многопрофильную детскую областную больницу.
Также за счёт федеральных субсидий в Омске начнётся строительство детского инфекционного стационара, а в Красноярске – детской многопрофильной больницы.
Кроме того, с помощью федерального софинансирования будут построены хирургические корпуса для областного онкодиспансера в Воронеже, областной детской больницы в Липецке и Алтайского краевого центра охраны материнства и детства в Барнауле.