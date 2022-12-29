Происшествия

37 минут назад

Ссора из-за брошенного в подъезде окурка закончилась поножовщиной

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#поножовщина #конфликт
Ссора из-за брошенного в подъезде окурка закончилась поножовщиной

39-летнего липчанина отправили на два года в колонию за нападение с ножом на соседа.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 39-летнему липчанину по обвинению в умышленным причинении тяжкого вреда здоровью человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия — он напал с ножом на соседа.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, ножевое ранение соседу обвиняемый нанес рано утром 18 апреля в доме №2 по проспекту Мира.  

Сосед обвиняемого получил проникающую рану с повреждением печени, у него открылось внутрибрюшное кровотечение. 

Кровавая ссора возникла из-за пустяка. Накануне вечером мужчины выпивали в подъезде, и подсудимый бросил окурок, а потерпевший сделал ему замечание. Потом случилась небольшая потасовка, и участники конфликта разошлись по домам.

А в 6 утра подсудимый вспомнил о конфликте и решил выяснить отношения с соседом. Он постучал в его дверь, а когда тот открыл ударил кулаком в лицо. Сосед начал оборонятся и нападавший пустил в ход нож, который лежал у двери входной двери, нанеся удар чуть выше печени. Нож он потом забрал и выбросил на улице.

Покалечившего соседа мужчину в результате приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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#поножовщина #конфликт

Комментарии (1)

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Чистота требует жертв

13 минут назад
Экий оскорблëнный нашëлся, не перегнулся-- подобрал бы. Теперь пырнутый. Соседу сочувствие.
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