Общество

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Мэрия Липецка с начала года вынесла 313 предостережений за раскопки в городе

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#коммунальные раскопки
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Мэрия Липецка с начала года вынесла 313 предостережений за раскопки в городе

Причиной предостережений стали затянувшиеся работы по благоустройству.

За 2022 год ресурсоснабжающим организациям выдано 313 предостережений после несвоевременно выполненных работ по благоустройству коммунальных раскопок в Липецке, сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрацией.

Одна из таких раскопок находится на улице Салтыкова-Щедрина рядом с домом № 154. Жители улицы  смотрят на оголенные трубы уже несколько месяцев.

В пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра» сообщили , что раскоп засыплют в ближайшее время.

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- Работы по первичному благоустройству участка будут завершены на этой неделе. Как только позволят погодные условия, мы сразу уложим асфальтовое покрытие, - рассказали  в компании.

Здесь надо понимать, что речь идет о засыпке котлована. До асфальта дело дойдет, когда позволят погодные условия. 

Не менее интересная ситуация возникла на улице Западной, где раскоп зияет уже две недели.

- 10 декабря в диспетчерскую «РВК-Липецк» поступила заявка о выходе на поверхность воды в районе улицы Западной. 11 декабря повреждение на трубопроводе было устранено. В ближайшее время будет произведена обратная засыпка котлована. А весной, при наступлении благоприятных температур, восстановлено благоустройство территории, - объяснили ситуацию в «РВК-Липецк».

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Однако на подобные раскопки обратили внимание и в администрации Липецка. Так, в 2022 году филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» выдано 448 разрешений на осуществление земляных работ. Благоустройство восстановлено на 308 объектах, 89 находятся в стадии восстановления, в работе – 18 раскопок. А вот не восстановленными остались 33 участка.

- По раскопу на улице Салтыкова-Щедрина, 154 сетевой организации выдано третье предостережение. В настоящее время прокуратурой согласовывается проверка. На улице Западной работы проводило ООО «РВК-Липецк», за разрешением на проведение земляных работ компания в мэрию не обращалась. Информация направлена в департамент территориального развития, который отправят запрос в прокуратуру на проведение проверки, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
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#коммунальные раскопки
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Комментарии (2)

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знаток

6 минут назад
С приходом РВК всем рабочим урезали зарплату на 2 тыс. Кому работать?
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А во дворы не заглядывали?

23 минуты назад
У РВК ограждений не хватает, благо ленточки китайские есть. А вы говорите о 313раскопках. У нас во дворе их 8штук, а в соседнем дворе ещё с десяток.
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