Мэрия Липецка с начала года вынесла 313 предостережений за раскопки в городе

Причиной предостережений стали затянувшиеся работы по благоустройству.

За 2022 год ресурсоснабжающим организациям выдано 313 предостережений после несвоевременно выполненных работ по благоустройству коммунальных раскопок в Липецке, сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрацией.Одна из таких раскопок находится на улице Салтыкова-Щедрина рядом с домом № 154. Жители улицы смотрят на оголенные трубы уже несколько месяцев.В пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра» сообщили , что раскоп засыплют в ближайшее время.- Работы по первичному благоустройству участка будут завершены на этой неделе. Как только позволят погодные условия, мы сразу уложим асфальтовое покрытие, - рассказали в компании.Здесь надо понимать, что речь идет о засыпке котлована. До асфальта дело дойдет, когда позволят погодные условия.Не менее интересная ситуация возникла на улице Западной, где раскоп зияет уже две недели.- 10 декабря в диспетчерскую «РВК-Липецк» поступила заявка о выходе на поверхность воды в районе улицы Западной. 11 декабря повреждение на трубопроводе было устранено. В ближайшее время будет произведена обратная засыпка котлована. А весной, при наступлении благоприятных температур, восстановлено благоустройство территории, - объяснили ситуацию в «РВК-Липецк».Однако на подобные раскопки обратили внимание и в администрации Липецка. Так, в 2022 году филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» выдано 448 разрешений на осуществление земляных работ. Благоустройство восстановлено на 308 объектах, 89 находятся в стадии восстановления, в работе – 18 раскопок. А вот не восстановленными остались 33 участка.- По раскопу на улице Салтыкова-Щедрина, 154 сетевой организации выдано третье предостережение. В настоящее время прокуратурой согласовывается проверка. На улице Западной работы проводило ООО «РВК-Липецк», за разрешением на проведение земляных работ компания в мэрию не обращалась. Информация направлена в департамент территориального развития, который отправят запрос в прокуратуру на проведение проверки, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.