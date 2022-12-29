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Новогодний корпоратив обошёлся липчанину в 63 000 рублей
Возвращаясь по улице Советской в третьем часу утра с новогоднего корпоратива, липчанин упал, и у него украли сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком.
Как сообщает пресс-служба полиции, возвращаясь в третьем часу утра с новогоднего корпоратива, липчанин упал у одного из домов по улице Советской и его беспомощным состоянием воспользовался воришка, который украл у пьяного мужчины сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком. Ущерб потерпевший оценил в 63 000 рублей.
В краже подозревают 18-летнего липчанина, похищенное он успел продать.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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