Происшествия

сегодня, 12:36

Новогодний корпоратив обошёлся липчанину в 63 000 рублей

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#кража #Новый год
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Новогодний корпоратив обошёлся липчанину в 63 000 рублей

Возвращаясь по улице Советской в третьем часу утра с новогоднего корпоратива, липчанин упал, и у него украли сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком.

В отдел полиции № 8 УМВД России по городу Липецку обратился 22-летний липчанин, которого 24 декабря обокрали по пути с новогоднего корпоратива.

Как сообщает пресс-служба полиции, возвращаясь в третьем часу утра с новогоднего корпоратива, липчанин упал у одного из домов по улице Советской и его беспомощным состоянием воспользовался воришка, который украл у пьяного мужчины сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком. Ущерб потерпевший оценил в 63 000 рублей.

В краже подозревают 18-летнего липчанина, похищенное он успел продать.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража #Новый год
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Комментарии (2)

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Город 48

6 минут назад
Нечего было пить. Упал. Скорее не смог дойти.
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Гостья

сегодня, 12:44
С каких пор третий час уже утром оказался........)
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