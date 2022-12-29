Новогодний корпоратив обошёлся липчанину в 63 000 рублей

Возвращаясь по улице Советской в третьем часу утра с новогоднего корпоратива, липчанин упал, и у него украли сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком.

В отдел полиции № 8 УМВД России по городу Липецку обратился 22-летний липчанин, которого 24 декабря обокрали по пути с новогоднего корпоратива.



Как сообщает пресс-служба полиции, возвращаясь в третьем часу утра с новогоднего корпоратива, липчанин упал у одного из домов по улице Советской и его беспомощным состоянием воспользовался воришка, который украл у пьяного мужчины сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком. Ущерб потерпевший оценил в 63 000 рублей.



В краже подозревают 18-летнего липчанина, похищенное он успел продать.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.