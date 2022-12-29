Коронавирус

сегодня, 11:40

В Липецкой области от COVID-19 за сутки никто не умер

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#коронавирус
В Липецкой области от COVID-19 за сутки никто не умер

Одного человека госпитализировали.

В Липецкой области за последние сутки выявлены 11 случаев COVID-19, госпитализирован один из заболевших, выздоровели 33 человека. Умерших от коронавирусной инфекции нет.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в области зарегистрированы 176 208 случаев COVID-19, выздоровел 172 071 человек, умерли — 3 940.

Среди соседних с Липецкой областью регионах максимальное число заболевших за прошедший день приходится на Воронежскую область — 37 человек. В Курской области 15 заболевших, в Орловской и Тульской областях — по 14, в Рязанской — 12, в Тамбовской — восемь.

По одному смертельному случаю отмечено в Рязанской и Тамбовской областях.

В России за сутки зарегистрированы 6 146 случаев COVID-19, госпитализированы 1 065 человек, выздоровели 7 815 из заболевших, умерли — 56.

С начала эпидемии в стране выявлены 21 787 172 случая COVID-19, выздоровели 21 192 592 из заболевших, умерли —393 604.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Рыбак

15 минут назад
Славу Богу,и дай бог что бы выписывались без осложнений.Медикам терпения и Достойной зарплату ,С наступающим
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Игорь

сегодня, 12:38
Это хорошо или плохо?
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