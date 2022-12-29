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сегодня, 11:56
Силуанов: инфляция в РФ по итогам 2022 года составит примерно 12%
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Также Силуанов заявил, что по итогам года падение ВВП в России составило 2,7%.
По итогам 2022 г. инфляция в России составит примерно 12%, - заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше", — рассказал министр телеканалу "Россия 24".
По его словам, падение ВВП страны за текущий год составит порядка 2,7%. Он допустил, что показатель продолжит снижение в следующем году. Министр заявил, что власти "будут делать все", чтобы уже в новом году выйти на положительную динамику, - пишут "Ведомости".
Ранее министерство экономического развития сообщило, что на 26 декабря инфляция в РФ в годовом выражении составила 12,19%.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12,4%, - передает РИА Новости.
Улучшение оценок снижения ВВП России началось летом. К осени Минэкономразвития внесло на рассмотрение в бюджетную комиссию проект нового макропрогноза, в котором улучшило ожидания по снижению ВВП в 2022 году до 4,2% с 7,8% в майской редакции. Июльский прогноз Центробанка оценивал снижение российской экономики в 2022 году на 4-6%.
В декабре 2022 года Минэкономразвития оценило спад ВВП в 2,9% по итогам года.
"Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше", — рассказал министр телеканалу "Россия 24".
По его словам, падение ВВП страны за текущий год составит порядка 2,7%. Он допустил, что показатель продолжит снижение в следующем году. Министр заявил, что власти "будут делать все", чтобы уже в новом году выйти на положительную динамику, - пишут "Ведомости".
Ранее министерство экономического развития сообщило, что на 26 декабря инфляция в РФ в годовом выражении составила 12,19%.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12,4%, - передает РИА Новости.
Улучшение оценок снижения ВВП России началось летом. К осени Минэкономразвития внесло на рассмотрение в бюджетную комиссию проект нового макропрогноза, в котором улучшило ожидания по снижению ВВП в 2022 году до 4,2% с 7,8% в майской редакции. Июльский прогноз Центробанка оценивал снижение российской экономики в 2022 году на 4-6%.
В декабре 2022 года Минэкономразвития оценило спад ВВП в 2,9% по итогам года.
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