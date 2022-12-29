Общество

сегодня, 10:56

И.о. директора управляющей компании не доплачивала поставщику электроэнергии

2 804
#ЖКХ
И.о. директора управляющей компании не доплачивала поставщику электроэнергии

Женщина отделалась штрафом.

Грязинским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении исполняющей обязанности генерального директора управляющей компании. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, управляющая компания не исполняла обязательств перед ОАО «ЛЭСК» в части оплаты электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды.

«С целью повышения эффективности деятельности возглавляемого ею юридического лица и.о. генерального директора приняла решение не передавать в полном объеме ОАО «ЛЭСК» денежные средства, поступающие в качестве оплаты коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды, а распорядиться ими самостоятельно. Обвиняемая не перечислила в адрес ОАО «ЛЭСК» денежные средства в полном объеме, а только частично, оставшиеся денежные средства, поступившие со стороны пользователей помещений за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию, зная о наличии задолженности перед вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией, не использовала на цели, связанные с исполнением обязательств перед ОАО «ЛЭСК», - сообщают в суде.

В ходе предварительного расследования женщина вину признала полностью, добровольно возместила причиненный имущественный ущерб, направила в адрес генерального директора ОАО «ЛЭСК» извинительное письмо, а также перечислила деньги на благотворительность - в «Центр помощи детям им. Э.Б. Белана». Женщиной было заявлено ходатайство о применении судебного штрафа.

В результате суд прекратил в отношении нее уголовное дело, освободив от уголовной ответственности за содеянное, и назначив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 60 000 рублей.

Штраф уже оплачен.
2 804
#ЖКХ

Комментарии (2)

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==иван

2 минуты назад
одн сняла .себе .это в России .ребят когда воруете .вы хоть головой думайте .нельзя чиновнику быть таким тупым.
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Tt

44 минуты назад
Как можно гражданское дело подвести под Уголовное?Верховный суд и прокуратура не хочет разобраться ???
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