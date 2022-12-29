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За воздушный инцидент семейная пара из Липецкой области требовала два миллиона
Год назад самолет рейса «Магадан – Новосибирск» совершил вынужденную посадку в Иркутске. Семейная пара из Липецкой области, летевшая эти рейсом, обратилась в суд с иском к авиакомпании о компенсации морального вреда.
В декабре прошлого года самолет рейса «Магадан – Новосибирск» авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Иркутске. На борту находились 199 пассажиров и пять членов экипажа. Этим рейсом летела семейная пара липчан, которая в Новосибирске должна была пересесть на московский рейс, а далее отправится в Липецк.
Почти сразу после взлета лайнер Airbus A321 попал в зону обледенения. У авиалайнера отказал ряд систем. Самолет то терял, то набирал высоту с амплитудой в несколько сот метров, его раскачивало. Пилоты подали международный сигнал бедствия.
Экстремальный полет закончился экстренной посадкой в Иркутске. Авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, который доставил их в Новосибирск. Как позже установило следствие, отказ систем самолета произошел из-за совокупности факторов, среди которых сложные погодные условия в аэропорту Магадана.
30 декабря прошлого года семья липчан обратилась в суд с иском к S7, потребовав компенсацию морального вреда - по миллиону рублей каждому. В иске пара ссылалась на то, что испытала «стресс, страх, беспокойство от полета с серьезным авиационным инцидентом, сильную тряску во время полета, бытовые неудобства в связи с вынужденной посадкой в Иркутске и ожиданием пересадки на другой рейс».
Авиакомпания в добровольном порядке выплатила по 20 000 рублей каждому из истцов в счет компенсации за доставленные неудобства. А Грязинский суд взыскал с S7 в пользу каждого истца 12 000 рублей и штраф в 6 000 рублей.
Неудовлетворённая размером компенсации пара обратилась с апелляционной жалобой в Липецкий областной суд. Тот увеличил размер компенсации до 30 000 рублей, а штрафа - до 15 000.
За этим решением последовало обращение в Первый кассационный суд общей юрисдикции. На днях судебная коллегия по гражданским делам кассационного суда посчитала решение Липецкого областного суда обоснованным и оставила размер компенсации без изменений.
Викторм