За воздушный инцидент семейная пара из Липецкой области требовала два миллиона

Год назад самолет рейса «Магадан – Новосибирск» совершил вынужденную посадку в Иркутске. Семейная пара из Липецкой области, летевшая эти рейсом, обратилась в суд с иском к авиакомпании о компенсации морального вреда.

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции вынесла решение по жалобе на постановление Липецкого областного суда, назначившего компенсацию морального вреда по 30 тысяч рублей семейной паре, попавшей прошлой зимой в воздушный инцидент.



В декабре прошлого года самолет рейса «Магадан – Новосибирск» авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Иркутске. На борту находились 199 пассажиров и пять членов экипажа. Этим рейсом летела семейная пара липчан, которая в Новосибирске должна была пересесть на московский рейс, а далее отправится в Липецк.



Почти сразу после взлета лайнер Airbus A321 попал в зону обледенения. У авиалайнера отказал ряд систем. Самолет то терял, то набирал высоту с амплитудой в несколько сот метров, его раскачивало. Пилоты подали международный сигнал бедствия.



Экстремальный полет закончился экстренной посадкой в Иркутске. Авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, который доставил их в Новосибирск. Как позже установило следствие, отказ систем самолета произошел из-за совокупности факторов, среди которых сложные погодные условия в аэропорту Магадана.



30 декабря прошлого года семья липчан обратилась в суд с иском к S7, потребовав компенсацию морального вреда - по миллиону рублей каждому. В иске пара ссылалась на то, что испытала «стресс, страх, беспокойство от полета с серьезным авиационным инцидентом, сильную тряску во время полета, бытовые неудобства в связи с вынужденной посадкой в Иркутске и ожиданием пересадки на другой рейс».



Авиакомпания в добровольном порядке выплатила по 20 000 рублей каждому из истцов в счет компенсации за доставленные неудобства. А Грязинский суд взыскал с S7 в пользу каждого истца 12 000 рублей и штраф в 6 000 рублей.



Неудовлетворённая размером компенсации пара обратилась с апелляционной жалобой в Липецкий областной суд. Тот увеличил размер компенсации до 30 000 рублей, а штрафа - до 15 000.



За этим решением последовало обращение в Первый кассационный суд общей юрисдикции. На днях судебная коллегия по гражданским делам кассационного суда посчитала решение Липецкого областного суда обоснованным и оставила размер компенсации без изменений.



