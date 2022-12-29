Происшествия

сегодня, 09:53

В Липецке пожарные спасли автомобиль

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#МЧС #пожар
В Липецке пожарные спасли автомобиль

На улице Курской горел гараж.

За минувшие сутки в Липецке сгорел один автомобиль, а еще один пожарные сумели спасти.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, 28 декабря в селе Никольское Усманского района сгорел автомобиль «Нива». А в Липецке на улице Курской выгорела часть бетонного гаража, находившийся в нем автомобиль пожарные успели спасти.

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Еще один пожар произошел  в Ельце на территории СНТ «Садовод» – там сгорел деревянный дачный домик.
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#МЧС #пожар

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