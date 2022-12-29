Общество

сегодня, 09:52

Более 200 детей-сирот получили жильё после вмешательства судебных приставов

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#приставы #дети
Более 200 детей-сирот получили жильё после вмешательства судебных приставов

Такое право установлено Жилищным кодексом и законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в уходящем году судебными приставами-исполнителями Межрайонного отделения по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Липецкой области окончено 202 исполнительных производства, в рамках которых предоставлено жильё детям-сиротам и и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Основания и порядок реализации такими детьми права на жилое помещение установлены Жилищным кодексом России и законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - отмечают в управлении.
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#приставы #дети

Комментарии (1)

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владимир

25 минут назад
а кто нибудь понёс наказание за непредоставлении жилья сиротам и доведении до судебных разбирательств
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