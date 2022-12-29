Более 200 детей-сирот получили жильё после вмешательства судебных приставов

Такое право установлено Жилищным кодексом и законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в уходящем году судебными приставами-исполнителями Межрайонного отделения по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Липецкой области окончено 202 исполнительных производства, в рамках которых предоставлено жильё детям-сиротам и и детям, оставшимся без попечения родителей.



«Основания и порядок реализации такими детьми права на жилое помещение установлены Жилищным кодексом России и законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - отмечают в управлении.