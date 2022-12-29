сегодня, 09:52
Более 200 детей-сирот получили жильё после вмешательства судебных приставов
Такое право установлено Жилищным кодексом и законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
«Основания и порядок реализации такими детьми права на жилое помещение установлены Жилищным кодексом России и законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - отмечают в управлении.
владимир