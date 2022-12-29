сегодня, 11:20
«Ъ»: в РФ могут принудительно лицензировать зарубежное ПО
Правительство прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств.
"Правительство прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств", - говорится в письме.
Источники издания заявляют, что инициатива направлена на "декриминализацию" нелегального использования иностранного софта. Документ предполагает, что добросовестные российские пользователи будут перечислять плату за использование ПО на специальный счет. С него правообладатели смогут получать средства "по первому требованию".
Одновременно будет декриминализовано нелицензионное использование софта. В отрасли мнения относительно такой меры разделились: одни считают, что она замедлит импортозамещение, другие — что позволит сохранить работоспособность критических IT-систем.
Перспективы принудительного лицензирования ПО обсуждаются представителями IT-ассоциаций и Минцифры.
Гражданский кодекс (ГК) уже содержит основания для принудительного лицензирования, но оно может быть использовано только в определенных случаях (в отношении лицензий на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения), а сама лицензия предоставляется по решению суда, - отмечают эксперты.