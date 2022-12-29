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сегодня, 11:20

«Ъ»: в РФ могут принудительно лицензировать зарубежное ПО

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#ПО #лицензия

Правительство прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения (ПО), разработчики которого прекратили работу в стране, - пишет "Ъ" со ссылкой на источники и письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина, направленное в "Общественную потребительскую инициативу".

"Правительство прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств", - говорится в письме.

Источники издания заявляют, что инициатива направлена на "декриминализацию" нелегального использования иностранного софта. Документ предполагает, что добросовестные российские пользователи будут перечислять плату за использование ПО на специальный счет. С него правообладатели смогут получать средства "по первому требованию".

Одновременно будет декриминализовано нелицензионное использование софта. В отрасли мнения относительно такой меры разделились: одни считают, что она замедлит импортозамещение, другие — что позволит сохранить работоспособность критических IT-систем.

Перспективы принудительного лицензирования ПО обсуждаются представителями IT-ассоциаций и Минцифры.

Гражданский кодекс (ГК) уже содержит основания для принудительного лицензирования, но оно может быть использовано только в определенных случаях (в отношении лицензий на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения), а сама лицензия предоставляется по решению суда, - отмечают эксперты.

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#ПО #лицензия

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