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26 минут назад
Минпросвещения РФ утвердило единую федеральную программу дошкольного образования
Программа определяет единые для всех регионов России объем и содержание дошкольного образования.
В России утвердили единую федеральную программу дошкольного образования. Приказ об этом Министерство просвещения разместило на официальном интернет-портале правовой информации, - передает РИА Новости.
"Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования", - говорится в документе.
Отмечается, что федеральная программа для дошкольников позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Кроме того, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.
Целью программы является "разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций".
Программа также призвана помочь воспитать детей как знающих и уважающих "историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины".
3 ноября Минпросвещения предложило включить в программу требование о воспитании у дошкольников патриотических и интернациональных чувств, любви и уважения к Родине. Документ рассчитан на дошкольное воспитание детей младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).
В министерстве ожидают, что реализация программы позволит достичь определенных результатов в воспитании детей дошкольного возраста. Так, по завершении освоения программы ребенок должен проявлять нравственно-волевые качества и самоконтроль, владеть навыками личной гигиены, заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.
Также Минпросвещения рассчитывает, что ребенок дошкольного возраста по освоении программы будет стремиться оказать помощь и поддержку другим людям, стараться разрешать конфликты конструктивными способами, проявлять положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и себе.
Помимо этого, планируется, что у ребенка по итогам освоения программы проявится стремление заниматься социально значимой деятельностью, что он будет обладать знаниями об обществе, его национально-культурных ценностях, государстве и принадлежности к нему, - пишет "Парламентская газета".
Ранее Минпросвещения утвердило единые программы школьного образования, в которые включили начальную военную подготовку.
"Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования", - говорится в документе.
Отмечается, что федеральная программа для дошкольников позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Кроме того, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.
Целью программы является "разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций".
Программа также призвана помочь воспитать детей как знающих и уважающих "историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины".
3 ноября Минпросвещения предложило включить в программу требование о воспитании у дошкольников патриотических и интернациональных чувств, любви и уважения к Родине. Документ рассчитан на дошкольное воспитание детей младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).
В министерстве ожидают, что реализация программы позволит достичь определенных результатов в воспитании детей дошкольного возраста. Так, по завершении освоения программы ребенок должен проявлять нравственно-волевые качества и самоконтроль, владеть навыками личной гигиены, заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.
Также Минпросвещения рассчитывает, что ребенок дошкольного возраста по освоении программы будет стремиться оказать помощь и поддержку другим людям, стараться разрешать конфликты конструктивными способами, проявлять положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и себе.
Помимо этого, планируется, что у ребенка по итогам освоения программы проявится стремление заниматься социально значимой деятельностью, что он будет обладать знаниями об обществе, его национально-культурных ценностях, государстве и принадлежности к нему, - пишет "Парламентская газета".
Ранее Минпросвещения утвердило единые программы школьного образования, в которые включили начальную военную подготовку.