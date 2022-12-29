Наш многолетний лидер сыграла против «Липецка», обладатели Кубка России устроили шоу в «Атланте»

Сегодня на трибунах не случайно собралось зрителей больше обычного - в гости пожаловало столичное "Динамо".

Вряд ли кто-то рассчитывал, что липецкие волейболистки даже после победы в Екатеринбурге сумеют остановить грозное «Динамо» Москва. Чуда в СК «Атлант» сегодня и не случилось, гостьи выиграли – 3:0, но праздник волейбола перед Новым годом всё равно случился.

Динамовки сейчас лидируют в чемпионате. В Липецк они приехали с 11-ю победами в 12-ти встречах, остановить их сумела лишь «Ленинградка» на тай-брейке – 3:2.Всего 10 дней назад команда Константина Ушакова взяла и Кубок России, обыграв в «Финале четырёх» сначала челябинское «Динаио-Метрар», а затем – действующего чемпиона страны калининградский «Локомотив», и оба раза – 3:0.

А ещё в «Динамо» летом перешла многолетняя лидер липецкой команды Ирина Капустина (Сазонова). Встречи с ней липецкие зрители тоже ждали, на трибунах были заметны и персональные поклонники волейболистки.

Липецкая майка Ирины





В «Динамо» Капустина пока не играет такой роли, как в Липецке, не всегда выходит даже в стартовой «шестёрке», но уровень ей высок.

Сегодня тренеры бросили в бой уроженку Становлянского района во второй партии после того, как первую гостьи выиграли со скрипом. Сазонова заменила единственную зарубежную волейболистку в составах обеих команд 33-летнюю бразильскую доигровщицу Наталью Перейру.





Перейра, на спине которой вместо фамилии по простецки красуется надпись «Наталья».

А «Липецк» начал можно. На подачах самоё результативной волейболистки по итогам прошлой сенсационной «виктории» над «Уралочкой» Светланы Суховерхокой наша команда вышла вперёд – 2:0. Сначала мимо блока пробила Ангелина Дементьева, в затем сторону соперниц «расстреляла» Елизавета Павлова.



Наши начали здорово



И в дальнейшем «Липецк» долгое время был чуть впереди – 8:6, 13:11, 16:15.







Впервые динамовцки вышли вперёд только после счёта 16:16: чемпионка мира-2010, двукратная чемпионка Европы Наталья Гончарова «расчехлила пушку» - 17:16. И в дальнейшей гостьи только наращивали преимущество, выиграв сет – 25:20.



Наталья Гончарова



В двух других партиях превосходство более опытных гостей было уже неоспоримым. Но липчанок нельзя упрекнуть в отсутствии бойцовский качеств, девчата сражались за каждый мяч, но класс есть класс.

Все эмоции этой игры можно проследить по фотографиям нашего тренера Андрея Смирнова. Он, как генератор, заряжал подопечных на борьбу и они отдавали всё, что было.





















Тем не менее, второй сет завершился в пользу «Динамо» - 25:20, а третий – 25:18.





А вот тренер москвичек Константин Ушаков подгонял свою команду залихватским посвистом. Таким, что даже болельщиков пересвистел.



















На подаче Елизавета Павлова













"Профессор" липецкого волейбола Сергей Грибков









На подаче чемпионка мира Евгения Старцева

Этим матчем завершался не только календарный год, но и первый круг регулярного чемпионата России. «Динамо» - лидер, «Липецк» - аутсайдер.



Динамовки радуются победе





Но мы уже отмечали: у нашей команды 2 победы, но рядом две команды, у которых из всего на одну больше. Это подмосковное «Заречье-Одинцово» и нижегородская «Спарта», а чуть выше – красноярский «Енисей», краснодарское «Динамо» и «Уралочка» - по 4 выигрыша. Со всеми (!) этими командами липчанки во 2-м круге встречаются дома, при том, что «Уралочку» и «Спарту» мы уже обыгрывали в гостях. Следовательно, судьба «Липецка» всё ещё целиком в его руках.







Следующий матч 8 января дома с «Динамо-Ак-Барс» (Казань).