Спорт

вчера, 22:17

Наш многолетний лидер сыграла против «Липецка», обладатели Кубка России устроили шоу в «Атланте»

289
#Волейбол #ВК "Липецк"
Наш многолетний лидер сыграла против «Липецка», обладатели Кубка России устроили шоу в «Атланте»

Сегодня на трибунах не случайно собралось зрителей больше обычного - в гости пожаловало столичное "Динамо".

Вряд ли кто-то рассчитывал, что липецкие волейболистки даже после победы в Екатеринбурге сумеют остановить грозное «Динамо» Москва. Чуда в СК «Атлант» сегодня и не случилось, гостьи выиграли – 3:0, но праздник волейбола перед Новым годом всё равно случился.

Динамовки сейчас лидируют в чемпионате. В Липецк они приехали с 11-ю победами в 12-ти встречах, остановить их сумела лишь «Ленинградка» на тай-брейке – 3:2.Всего 10 дней назад команда Константина Ушакова взяла и Кубок России, обыграв в «Финале четырёх» сначала челябинское «Динаио-Метрар», а затем – действующего чемпиона страны калининградский «Локомотив», и оба раза – 3:0.

А ещё в «Динамо» летом перешла многолетняя лидер липецкой команды Ирина Капустина (Сазонова). Встречи с ней липецкие зрители тоже ждали, на трибунах были заметны и персональные поклонники волейболистки.

DSC_0303.JPG

Липецкая майка Ирины

DSC_0304.JPG

В «Динамо» Капустина пока не играет такой роли, как в Липецке, не всегда выходит даже в стартовой «шестёрке», но уровень ей высок.

Сегодня тренеры бросили в бой уроженку Становлянского района во второй партии после того, как первую гостьи выиграли со скрипом. Сазонова заменила единственную зарубежную волейболистку в составах обеих команд 33-летнюю бразильскую доигровщицу Наталью Перейру.

_DSC0061.JPG

Перейра, на спине которой вместо фамилии по простецки красуется надпись «Наталья».

А «Липецк» начал можно. На подачах самоё результативной волейболистки по итогам прошлой сенсационной «виктории» над «Уралочкой» Светланы Суховерхокой наша команда вышла вперёд – 2:0. Сначала мимо блока пробила Ангелина Дементьева, в затем сторону соперниц «расстреляла» Елизавета Павлова.

_DSC0025.JPG

Наши начали здорово

И в дальнейшем «Липецк» долгое время был чуть впереди – 8:6, 13:11, 16:15.

_DSC0053.JPG

Впервые динамовцки вышли вперёд только после счёта 16:16: чемпионка мира-2010, двукратная чемпионка Европы Наталья Гончарова «расчехлила пушку» - 17:16. И в дальнейшей гостьи только наращивали преимущество, выиграв сет – 25:20.

DSC_0240.JPG

Наталья Гончарова

В двух других партиях превосходство более опытных гостей было уже неоспоримым. Но липчанок нельзя упрекнуть в отсутствии бойцовский качеств, девчата сражались за каждый мяч, но класс есть класс.

Все эмоции этой игры можно проследить по фотографиям нашего тренера Андрея Смирнова. Он, как генератор, заряжал подопечных на борьбу и они отдавали всё, что было.

_DSC0037.JPG

_DSC0041.JPG

_DSC0035.JPG

DSC_0351.JPG

DSC_0228.JPG

Тем не менее, второй сет завершился в пользу «Динамо» - 25:20, а третий – 25:18.

_DSC0072.JPG

А вот тренер москвичек Константин Ушаков подгонял свою команду залихватским посвистом. Таким, что даже болельщиков пересвистел.

_DSC0083.JPG

DSC_0307.JPG

DSC_0318.JPG

DSC_0190.JPG

На подаче Елизавета Павлова

_DSC0051.JPG

_DSC0045.JPG

DSC_0324.JPG

"Профессор" липецкого волейбола Сергей Грибков

DSC_0373.JPG

_DSC0081.JPG

На подаче чемпионка мира Евгения Старцева

Этим матчем завершался не только календарный год, но и первый круг регулярного чемпионата России. «Динамо» - лидер, «Липецк» - аутсайдер.

DSC_0389.JPG

Динамовки радуются победе

DSC_0391.JPG

Но мы уже отмечали: у нашей команды 2 победы, но рядом две команды, у которых из всего на одну больше. Это подмосковное «Заречье-Одинцово» и нижегородская «Спарта», а чуть выше – красноярский «Енисей», краснодарское «Динамо» и «Уралочка» - по 4 выигрыша. Со всеми (!) этими командами липчанки во 2-м круге встречаются дома, при том, что «Уралочку» и «Спарту» мы уже обыгрывали в гостях. Следовательно, судьба «Липецка» всё ещё целиком в его руках.

DSC_0322.JPG

Следующий матч 8 января дома с «Динамо-Ак-Барс» (Казань).

289
#Волейбол #ВК "Липецк"

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Металлург» узнает календарь финальных игр только в январе
#Футбол #"Металлург" #календарь игр
2
«Металлург» узнает календарь финальных игр только в январе

вчера, 15:39

Спорт
Защитника «Металлурга» хотят переманить в первую лигу
#Футбол #"Металлург" #Антон Белов
1
Защитника «Металлурга» хотят переманить в первую лигу

27.12.2022 11:10

Спорт
Рано Липецку в Суперлигу?
#Мини-футбол
Рано Липецку в Суперлигу?

26.12.2022 19:46

Спорт
Преимущество в 15 очков баскетбольный «Грин-Хилл» растратил зря – фоторепортаж
#Баскетбол #"Грин-Хилл"
Преимущество в 15 очков баскетбольный «Грин-Хилл» растратил зря – фоторепортаж

24.12.2022 23:59

Спорт
Волейболистки «Липецка» в гостях обыграли самую титулованную команду России
#Волейбол #ВК "Липецк"
7
Волейболистки «Липецка» в гостях обыграли самую титулованную команду России

24.12.2022 21:55

Спорт
Профессиональные футбольные вратари завтра проведут тренировку для всех желающих
#Футбол #вратари #мастер-класс
4
Профессиональные футбольные вратари завтра проведут тренировку для всех желающих

23.12.2022 20:44

Спорт