ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом

Центробанк предлагает ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз. Это позволит сделать программу более адресной и снизить риски перегрева на рынке недвижимости, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Кроме того, регулятор считает, что нужно запретить совмещать жилищные кредиты с господдержкой с программами застройщиков по низким ставкам. Соответствующие предложения в декабре Центробанк направил в правительство.



О том, что льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены с 7% до 8% годовых, в середине декабря заявил президент России.



«Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается», — отметила Елизавета Данилова.



Центробанк также направил в декабре в правительство предложение по запрету объединять ипотеку от застройщика с государственной льготной программой.



«Нам кажется это логичным с точки зрения снижения бюджетных рисков. Если государство в лице Минфина берет на себя процентные риски, то такие кредиты не должны сопровождаться завышением стоимости жилья», — пояснила глава департамента финстабильности ЦБ.



Она уточнила, что такая практика распространена: в 2/3 кредитов от застройщика одновременно применяется и льготная ипотека. Это дает банкам возможность предлагать гражданам привлекательную ставку, но ценой завышения стоимости недвижимости, подчеркнула Елизавета Данилова.



