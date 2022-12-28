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Липецкая вечЁрка: человек под автобусом, снегопад, новогодние пробки, и водочный завод в гараже
Сегодня, 28 декабря, появилось видео спасательной операции: липчане вытащили из-под автобуса мужчину, город завалило снегом, да к тому же начались новогодние пробки, и полицейские обнаружили в гараже водочный заводик.
Сегодня в Новой Жизни столкнулись три автомобиля: «ВАЗ», «Тойота» и «Фольксваген». В ДТП пострадали две женщины - водители «ВАЗа» и «Тойоты». На дороге образовалась пробка, которая рассосалась примерно через два часа.
Накануне вечером в Ельце столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-21104», «Ниссан Альмера» и «Лада Калина». Несмотря на впечатляюще видео аварии, в ней никто не пострадал. По предварительным данным, «десятку» занесло.
А на трассе Хлевное-Тербуны столкнулись «ВАЗ-2110», «Шевроле» и грузовик «Вольво». В аварии пострадали женщина-водитель «ВАЗа», две ее пассажирки одной из которых 12 лет и 17-летняя пассажирка «Шевроле». Их всех отвезли в больницы.
— Да что ж такое! Войны не надо, сами себя убиваете. Ну нет опыта езды в такую погоду — автобус в помощь! — написал Да уж.
Количество погибших в массовой аварии, которая произошла накануне на тамбовской трассе, увеличилось до трех человек. Умерла 43-летняя пассажирка автомобиля «Субару».
Спасатели вчера вечером предупредили о снегопаде в Липецке. За ночь в городе выпала почти четверть месячной нормы осадков. Снег в Липецке убирали 65 единиц спецтехники, это, кстати, на треть больше, чем во время предыдущего снегопада. В мэрии пояснили, что в управлении благоустройства перераспределили смены, что позволило вывести на улицы больше машин. А на региональные трассы чистили 120 единиц спецтехники.
— А какая красота-то на улице! А на проспекте Победы и Юных Натуралистов трактор с шести утра уже всё убирает! А нытики пусть и дальше ноют, — порадовалась Гостья.
Сотрудники ожогового центра уже давно сверяют свобю работу с погодой. Как похолодание, так у них появляются новые пациенты. Сегодня в центр привезли 85-летнюю липчанку, она замерзала в сугробе на улице Московской. Сколько женщина пролежала в снегу, никто не знает, однако известно, что она вышла из дома и заблудилась. У липчанки сильное переохлаждение и обморожение.
Сегодня ночью снегопад продолжится и будет довольно прохладно, до -5 градусов, а днем потеплеет до +1 градуса.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД нашли гараже 38-летнего липчанина подпольный цех по розливу спиртного. В гараже находились оборудование для розлива, бочка с пульверизаторами, 148 коробок полулитровыми бутылками, 15 пластиковых десятилитровых ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью, колпачки и этикетки с наименованиями известных производителей алкоголя, а также 640 бутылок с водкой. Все это потянуло на миллион рублей.
Полицейские считают, что хозяин гаража вручную разливал паленую водку, которую затем продавали в киосках. Кстати, 38-летнего липчанина уже судили за подобное.
— А может он «самозанятый,» сам разливал, сам продавал, сам пил. Бизнес такой. — предположил Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ.
В Липецке уже начались предновогодние пробки. Сегодня днем «стояли» почти все крупные развязки и улицы у торговых центров. Видимо, липчане уже начали закупаться к новогоднему столу. К концу недели дорожная ситуация вряд ли станет лучше, так что выезжайте по делам с запасом времени.
А сотрудники городского управления потребительского рынка изъяли 75 елок у нелегальных продавцов и составили на них 19 протоколов. Но те и не думают сдаваться, продолжают торговлю, а покупатель голосует кошельком.
Электорат