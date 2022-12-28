Происшествия
сегодня, 17:15
20-летнюю женщину будут судить за кражу 200 000 рублей у пенсионерки под видом соцработницы
Этот случай произошёл 31 октября.
Заместитель прокурора Советского округа Липецка направил в суд уголовное дело 20-летней жительницы Нижегородской области, обвиняемой в краже группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в жилище.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено 31 октября в доме по улице Зегеля в Липецке. По версии следствия, 20-летняя обвиняемая представилась пенсионерке сотрудником социальной службы, проникла в ее квартиру и похитила 200 000 рублей.
При этом пенсионерку отвлекала от гости неизвестная, ранее позвонившая ей по телефону и представившаяся сотрудником Пенсионного фонда. Она сообщила об инфляции в стране и замене денег, а также о том, что женщине положена путёвка и надбавка к пенсии по возрасту. Собеседница также предупредила пожилую липчанку о визите другой сотрудницы «Тамары Васильевны». Также собеседница попросила передать коллеге, чтобы та проверила состояние батарей в квартире. А ещё попросила перепрятать все имеющиеся дома деньги, что пенсионерка и сделала, а это заприметила гостья. Потом та на кухне незаметно похитила из нижнего отсека газовой плиты 200 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено 31 октября в доме по улице Зегеля в Липецке. По версии следствия, 20-летняя обвиняемая представилась пенсионерке сотрудником социальной службы, проникла в ее квартиру и похитила 200 000 рублей.
При этом пенсионерку отвлекала от гости неизвестная, ранее позвонившая ей по телефону и представившаяся сотрудником Пенсионного фонда. Она сообщила об инфляции в стране и замене денег, а также о том, что женщине положена путёвка и надбавка к пенсии по возрасту. Собеседница также предупредила пожилую липчанку о визите другой сотрудницы «Тамары Васильевны». Также собеседница попросила передать коллеге, чтобы та проверила состояние батарей в квартире. А ещё попросила перепрятать все имеющиеся дома деньги, что пенсионерка и сделала, а это заприметила гостья. Потом та на кухне незаметно похитила из нижнего отсека газовой плиты 200 000 рублей.
Гость