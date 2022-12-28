сегодня, 17:14
Завтра в Липецкой области почти без осадков и до +2
29 декабря атмосферное давление в Липецкой области начнет расти – погода ожидается облачной с прояснениями, днем без существенных осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек, ночью местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью – от -1 до -6 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью – от 3 до 5 градусов мороза, днем – от -1до +1 градусов.
День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.
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