Завтра в Липецкой области почти без осадков и до +2

29 декабря атмосферное давление в Липецкой области начнет расти – погода ожидается облачной с прояснениями, днем без существенных осадков.

30 и 31 декабря регион окажется под влиянием атлантического циклона – пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 декабря – 2-3 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы, 30 и 31 декабря – около нуля градусов, что на 6-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек, ночью местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью – от -1 до -6 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью – от 3 до 5 градусов мороза, днем – от -1до +1 градусов.



День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.



