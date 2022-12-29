Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: приключения Кролика, новые «Ёлки» и секреты правильного оливье!

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#Сегодня в Липецке
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Сегодня в Липецке: приключения Кролика, новые «Ёлки» и секреты правильного оливье!

Рассказываем всё самое главное про последний четверг в уходящем году.

Не то, чтобы зима

По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, сегодня в Липецке вновь ожидаются температурные качели около нуля. На улице – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. И снег опять будет идти «в час по чайной ложке»: у нынешней зимы его не выпросишь. Синоптики обещают умеренные снегопады, да и то местами. А это значит, что все, что нападало в предыдущие дни, по такой погоде начнёт таять. А на дорогах по-прежнему гололедица.

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Отключения воды в двух районах Липецка

Сегодня с 10:00 до 20:00 временно «пересохнут краны» в районе МХК, а именно в домах №№ 37, 39, 41 на улице Водопьянова; №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на Смургиса; №№ 2, 4, 6 на Стаханова.

В это же время аналогичные временные неудобства испытают жители домов №№ 6/5, 8, 8г на улице Титова.


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Дом в самом центре и частный сектор без света

Из-за ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в дома «1 на улице Зелегя – прямо напротив областной администрации. А ещё в это время обесточат дома в частном секторе на окраине – на улицах Верхней, Кирова, Комсомольской, Чкалова, 2-й Крымской.

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Пробки

Четверг – середина рабочей недели, плюс добавляется предпраздничная суета. Да и дороги сейчас не ахти – по такой погоде увеличивается риск аварий. А это значит, что большая пробка сможет вырасти в любом месте в мгновение ока.

Поэтому настоятельно рекомендуем пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Они предупредят о заторах и помогут выбрать по возможности более безопасный маршрут.

«Новогодние тайны Кролика»

Кролик – символ наступающего года, а одним из самых известных в мире кроликов является тот, что сопровождал английскую девочку Алису в ее сказочном путешествии.

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По мотивам известной истории в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) подготовили спектакль-утренник «Новогодние тайны Кролика», в котором Алиса и ей ушастый друг попадают в волшебную страну, полную новогодних приключений. Там их будут ждать Дед Мороз, Снегурочка, герои известных сказок.

29 декабря представление будет начинаться в 15:00 и в 18:00.

Мир Маугли и его автора

А в детской библиотеке «Солнечная» на улице Сиреневая, 3 сегодня откроют новую выставку книг «Не просто сказки Редьярда Киплинга».

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Киплинг – известнейший писатель, лауреат Нобелевской премии. Посетители выставки окунутся в сказочный мир Маугли, отважного мангуста Рики-Тики-Тави, кошки, гуляющей сама по себе. Мир Востока, индийские предания в европейском пересказе. Возможно, после посещения выставки вашему ребёнку захочется почитать что-то из книг английского классика.

Выставка бесплатная.

Квест по «Вечерам близ Диканьки»

Не Новым годом единым. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) приготовили квест-игру по «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя.

Каждый участник игры сможет почувствовать себя гоголевским героем. Участники отправятся в волшебное путешествие, чтобы помочь Вакуле добыть подарок для его возлюбленной Оксаны. В пути их ждут задания на знание классических произведений, творческие конкурсы и задания на смекалку.

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Игра состоится в 13:00, а затем ещё повторится на новогодних каникулах.

Готовим оливье правильно

Сегодня в предновогодней кулинарной части нашей рубрики пойдёт речь о салате оливье.

Рецепт мы писать не будем, его все знают наизусть – зеленый горошек, солёные огурцы, яйца, майонез. Самый спорный ингредиент колбаса, некоторые советуют заменить её мясом или рыбой. Можно использовать даже рябчиков.

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Фото arnfoto.ru

Специалисты Роскачества поделились некоторыми секретами настоящего салата Оливье, которые могут быть вам полезными.

- При варке овощей добавьте в воду веточку розмарина, чтобы придать им дополнительный аромат;

- Используйте только яичный белок – это позволит сохранить салат рассыпчатым;

- Соленый огурец лучше очистить от кожицы, так он не будет диссонировать с мягкими вареными овощами.

- При нарезке вареного картофеля не забудьте смочить нож холодной водой, так картофель не будет прилипать к лезвию и останется рассыпчатым.

Очередные «Ёлки» и «Иван-Царевич и Серый волк»

И, конечно, в четверг мы не можем пройти мимо кинопремьер, ведь именно в этот день обновляется их репертуар.

«Иван-Царевич и Серый волк-5». Россия, 2022. Семейный мультфильм. Режиссёр К. Феоктистов. 6+

Господи, уже пятая часть знаменитого мультика на подходе! На этот раз судьба-злодейка подкинула героям мультсериала проблем. Жил себе Иван Царевич в Тридевятом царстве, а тут разом все забыли, кто он такой. Включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мульт-вселенную.

Роли озвучивали: Никита Ефремов, Михаил и Александр Боярские, Татьяна Бунина.

«Елки-иголки». Россия, 2022. Новогодняя комедия. Режиссёр Александр Баршак.6+

Какой же Новый год без «Ёлок»! Сюжет, как всегда лихо завёрнут, как праздничный слоёный пирог. Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но ее мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?

В ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачёв.

«Заклятье. Книга крови». Новая Зелландия, 2022. Ужасы. Режиссёр Ариэль Луке.18+

Компания друзей решает сыграть в мистическую игру «Ритуал Красной книги». Правила такие: в тихой комнате необходимо зажечь свечу, поставить ее в центре стола и задать книге вопрос. Сразу после первого вопроса друзья понимают, что они не одни. Древняя книга уже не просто отвечает, а начинает рассказывать свои истории. Теперь выйти из игры можно только получив разрешение, но таинственная Красная книга не собирается никого отпускать.

В ролях: Валерия Сан-Мартин, Аугустин Ольчезе, Бруно Джаккобе.

Дорогие липчане! В году остались лишь два рабочих дня – сегодня и завтра. Впереди праздник, долгие каникулы, но времена сейчас такие, что без информационной повестки никуда. Ждём вас в течение дня на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего полезного и интересного!


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#Сегодня в Липецке
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