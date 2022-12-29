Сегодня в Липецке: приключения Кролика, новые «Ёлки» и секреты правильного оливье!

Рассказываем всё самое главное про последний четверг в уходящем году.

Не то, чтобы зима

По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, сегодня в Липецке вновь ожидаются температурные качели около нуля. На улице – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. И снег опять будет идти «в час по чайной ложке»: у нынешней зимы его не выпросишь. Синоптики обещают умеренные снегопады, да и то местами. А это значит, что все, что нападало в предыдущие дни, по такой погоде начнёт таять. А на дорогах по-прежнему гололедица.







Отключения воды в двух районах Липецка

Сегодня с 10:00 до 20:00 временно «пересохнут краны» в районе МХК, а именно в домах №№ 37, 39, 41 на улице Водопьянова; №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на Смургиса; №№ 2, 4, 6 на Стаханова.

В это же время аналогичные временные неудобства испытают жители домов №№ 6/5, 8, 8г на улице Титова.









Дом в самом центре и частный сектор без света

Из-за ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в дома «1 на улице Зелегя – прямо напротив областной администрации. А ещё в это время обесточат дома в частном секторе на окраине – на улицах Верхней, Кирова, Комсомольской, Чкалова, 2-й Крымской.











Пробки

Четверг – середина рабочей недели, плюс добавляется предпраздничная суета. Да и дороги сейчас не ахти – по такой погоде увеличивается риск аварий. А это значит, что большая пробка сможет вырасти в любом месте в мгновение ока.

Поэтому настоятельно рекомендуем пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Они предупредят о заторах и помогут выбрать по возможности более безопасный маршрут.

«Новогодние тайны Кролика»

Кролик – символ наступающего года, а одним из самых известных в мире кроликов является тот, что сопровождал английскую девочку Алису в ее сказочном путешествии.







По мотивам известной истории в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) подготовили спектакль-утренник «Новогодние тайны Кролика», в котором Алиса и ей ушастый друг попадают в волшебную страну, полную новогодних приключений. Там их будут ждать Дед Мороз, Снегурочка, герои известных сказок.

29 декабря представление будет начинаться в 15:00 и в 18:00.



Мир Маугли и его автора



А в детской библиотеке «Солнечная» на улице Сиреневая, 3 сегодня откроют новую выставку книг «Не просто сказки Редьярда Киплинга».







Киплинг – известнейший писатель, лауреат Нобелевской премии. Посетители выставки окунутся в сказочный мир Маугли, отважного мангуста Рики-Тики-Тави, кошки, гуляющей сама по себе. Мир Востока, индийские предания в европейском пересказе. Возможно, после посещения выставки вашему ребёнку захочется почитать что-то из книг английского классика.

Выставка бесплатная.

Квест по «Вечерам близ Диканьки»

Не Новым годом единым. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) приготовили квест-игру по «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя.

Каждый участник игры сможет почувствовать себя гоголевским героем. Участники отправятся в волшебное путешествие, чтобы помочь Вакуле добыть подарок для его возлюбленной Оксаны. В пути их ждут задания на знание классических произведений, творческие конкурсы и задания на смекалку.







Игра состоится в 13:00, а затем ещё повторится на новогодних каникулах.

Готовим оливье правильно

Сегодня в предновогодней кулинарной части нашей рубрики пойдёт речь о салате оливье.

Рецепт мы писать не будем, его все знают наизусть – зеленый горошек, солёные огурцы, яйца, майонез. Самый спорный ингредиент колбаса, некоторые советуют заменить её мясом или рыбой. Можно использовать даже рябчиков.



Фото arnfoto.ru

Специалисты Роскачества поделились некоторыми секретами настоящего салата Оливье, которые могут быть вам полезными.

- При варке овощей добавьте в воду веточку розмарина, чтобы придать им дополнительный аромат;

- Используйте только яичный белок – это позволит сохранить салат рассыпчатым;

- Соленый огурец лучше очистить от кожицы, так он не будет диссонировать с мягкими вареными овощами.

- При нарезке вареного картофеля не забудьте смочить нож холодной водой, так картофель не будет прилипать к лезвию и останется рассыпчатым.



Очередные «Ёлки» и «Иван-Царевич и Серый волк»

И, конечно, в четверг мы не можем пройти мимо кинопремьер, ведь именно в этот день обновляется их репертуар.

«Иван-Царевич и Серый волк-5». Россия, 2022. Семейный мультфильм. Режиссёр К. Феоктистов. 6+

Господи, уже пятая часть знаменитого мультика на подходе! На этот раз судьба-злодейка подкинула героям мультсериала проблем. Жил себе Иван Царевич в Тридевятом царстве, а тут разом все забыли, кто он такой. Включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мульт-вселенную.

Роли озвучивали: Никита Ефремов, Михаил и Александр Боярские, Татьяна Бунина.



«Елки-иголки». Россия, 2022. Новогодняя комедия. Режиссёр Александр Баршак.6+

Какой же Новый год без «Ёлок»! Сюжет, как всегда лихо завёрнут, как праздничный слоёный пирог. Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но ее мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?

В ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачёв.



«Заклятье. Книга крови». Новая Зелландия, 2022. Ужасы. Режиссёр Ариэль Луке.18+

Компания друзей решает сыграть в мистическую игру «Ритуал Красной книги». Правила такие: в тихой комнате необходимо зажечь свечу, поставить ее в центре стола и задать книге вопрос. Сразу после первого вопроса друзья понимают, что они не одни. Древняя книга уже не просто отвечает, а начинает рассказывать свои истории. Теперь выйти из игры можно только получив разрешение, но таинственная Красная книга не собирается никого отпускать.

В ролях: Валерия Сан-Мартин, Аугустин Ольчезе, Бруно Джаккобе.



Дорогие липчане! В году остались лишь два рабочих дня – сегодня и завтра. Впереди праздник, долгие каникулы, но времена сейчас такие, что без информационной повестки никуда. Ждём вас в течение дня на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего полезного и интересного!