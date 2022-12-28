Общество
сегодня, 15:57
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 75 елок
Деревья отвозят на склад временного хранения.
Как только открылись елочные базары, сотрудники городского управления потребительского рынка отправились на поиски нелегальных точек по продаже елок и сосен. С 15 декабря они изъяли у нелегальных торговцев 75 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. На нелегальных торговцев составлены 19 протоколов по статье 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест». Она предполагает штраф в размере от одной до 3,5 тысяч рублей при первом нарушении и от 3,5 до 5 тысяч рублей при повторном.
Изъятые елки отвозят на склад временного хранения. После оплаты штрафа владелец может забрать деревья. По наблюдениям проверяющих, самые популярные точки у нелегальных торговцев находятся рядом с Центральным рынком и на улице Семашко.
Изъятые елки отвозят на склад временного хранения. После оплаты штрафа владелец может забрать деревья. По наблюдениям проверяющих, самые популярные точки у нелегальных торговцев находятся рядом с Центральным рынком и на улице Семашко.
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