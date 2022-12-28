Общество

сегодня, 15:57

У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 75 елок

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#елки #штраф
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 75 елок

Деревья отвозят на склад временного хранения.

Как только открылись елочные базары, сотрудники городского управления потребительского рынка отправились на поиски нелегальных точек по продаже елок и сосен. С 15 декабря они изъяли у нелегальных торговцев 75 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. На нелегальных торговцев составлены 19 протоколов по статье 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест». Она предполагает штраф в размере от одной до 3,5 тысяч рублей при первом нарушении и от 3,5 до 5 тысяч рублей при повторном.

Изъятые елки отвозят на склад временного хранения. После оплаты штрафа владелец может забрать деревья. По наблюдениям проверяющих, самые популярные точки у нелегальных торговцев находятся рядом с Центральным рынком и на улице Семашко.
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#елки #штраф

Комментарии (11)

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пенс

28 минут назад
Ну, как всегда, потом уничтожат, но сейчас не раздадут. Их уже в зоопарке никто не ест.
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Хаи

30 минут назад
Лучше бы у алигархов миллиарды изъяли,а то нашлись блин герои,что писать больше не очем
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Патриот

сегодня, 18:53
Это Россия, ты видел машины, тех кто торгуют елками? Чинушам такие и не снились...
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Это Россия

сегодня, 18:41
Люди торгуют елками от бедности, а чинуши тут как тут.
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==иван

сегодня, 17:33
штраф кого
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==иван

сегодня, 17:26
грустите .ваше мнение.
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эх

сегодня, 17:26
а это шраф за каждую елку?
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Витек

сегодня, 16:47
Это как поддельные елочные игрушки? Вроде бы красивые, но радости от них нет.
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***

сегодня, 16:41
вот это новость! уже просто дно днище...
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леонид

сегодня, 16:12
Я не понимаю .мне от того какие они .это елка .как елка может быть контрафактной .бред .мне ак потребителю пофиг кто ее продаст.портят людям праздник .адм как всегда молодцы.умеют принять умное решение в ненужный момент.
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