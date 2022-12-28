Общество

сегодня, 15:52

Дольщица получит более миллиона рублей за уменьшившуюся к моменту сдачи вдвое квартиру

8 2115
#строительство #дольщики
3
Дольщица получит более миллиона рублей за уменьшившуюся к моменту сдачи вдвое квартиру

Площадь квартиры уменьшилась от предусмотренной в проекте на 14,15 квадратных метра.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в 2019 году липчанка заключила договор долевого строительства на квартиру площадью 31,1 квадратных метра стоимостью 1 088 500 рублей, но на момент сдачи квартира оказалась почти вдвое меньше, чем было предусмотрено проектной документацией. В 2020 году выяснилось, что площадь квартиры уменьшилась на 14,15 квадратных метра.

Застройщик предложил заключить допсоглашение, согласно которому площадь объекта составляет 16,95 квадратных метра, стоимость – 593 250 рублей. И даже попытался понудить покупателя к этому через суд. Но Правобережный районный суд Липецка застройщику отказал.

После истечения срока передачи объекта уже дольщица обратилась в суд с требованием взыскать с застройщика компенсацию. В результате по решению суда застройщик должен выплатить компенсацию свыше 1 млн 153 тысяч рублей, компенсировать убытки в виде уплаченных процентов по кредиту в размере почти 39 тысяч рублей, неустойку за несвоевременную передачу квартиры в размере 43,5 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, проценты за пользование деньгами в размере почти 11,5 тысячи рублей, штраф в размере 100 тысяч рублей, судебные расходы в размере 13,5 тысячи рублей. Всего – свыше 1,3 млн рублей.

Липецкий областной суд оставил апелляционную жалобу строительной компании без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменения.
8 2115
#строительство #дольщики
3

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Обратите внимание

сегодня, 18:38
Застройщики в накладе не остаются никогда. Ранее на Литаврина сдали дом. Вместо вестибюля ставят пару неучтённых квартир, а вход через цокольный этаж. Стоимость квартир при этом не уменьшили. Жулики, однако!
ответить

ТЕО

сегодня, 18:21
Так квартира у нее осталась судя по статье. Плюсом к этому 1.3кк рублей неустойки. Тетя в плюсе оказалась.
ответить

Уася

сегодня, 18:18
ded, ну какой ты тонкий юморист.. Не Петросяна родственник?? Я так хохотался с твоей шутеечки...
ответить

ded

сегодня, 17:57
л0х не мамонт - весь не вымрет
ответить

Липчанка

сегодня, 17:34
Название застройщика где? Статья ни о чем
ответить

А

сегодня, 16:30
Ну и что ей делать теперь? Такой клоповник аювряд ли кто купит. Да и на вырученные в совокупности деньги можно купить только молодоженку.
ответить

леонид

сегодня, 16:28
это протеворечит всей физике .все ясно из однушки сделали две однушки.
ответить

Витек

сегодня, 16:14
И что она теперь на них купит? Даже на те 17 метров не хватит.
ответить

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: человек под автобусом, снегопад, новогодние пробки, и водочный завод в гараже
#вечЁрка #ДТП #снегопад
1
Липецкая вечЁрка: человек под автобусом, снегопад, новогодние пробки, и водочный завод в гараже

31 минуту назад

Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 17:29

Общество
Пожилая липчанка замёрзла в сугробе
#обморожение #переохлаждение
13
Пожилая липчанка замёрзла в сугробе

сегодня, 16:40

Общество
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 75 елок
#елки #штраф
11
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 75 елок

сегодня, 15:57

Общество
«Все наши социальные обязательства выполним, строительство социальных объектов продолжим»
#Дмитрий Аверов #облсовет
9
«Все наши социальные обязательства выполним, строительство социальных объектов продолжим»

сегодня, 15:48

Общество
Региональные трассы чистят от снега 120 единиц техники
#дорога #снег
2
Региональные трассы чистят от снега 120 единиц техники

сегодня, 15:34

Общество