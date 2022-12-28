Дольщица получит более миллиона рублей за уменьшившуюся к моменту сдачи вдвое квартиру

Площадь квартиры уменьшилась от предусмотренной в проекте на 14,15 квадратных метра.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в 2019 году липчанка заключила договор долевого строительства на квартиру площадью 31,1 квадратных метра стоимостью 1 088 500 рублей, но на момент сдачи квартира оказалась почти вдвое меньше, чем было предусмотрено проектной документацией. В 2020 году выяснилось, что площадь квартиры уменьшилась на 14,15 квадратных метра.



Застройщик предложил заключить допсоглашение, согласно которому площадь объекта составляет 16,95 квадратных метра, стоимость – 593 250 рублей. И даже попытался понудить покупателя к этому через суд. Но Правобережный районный суд Липецка застройщику отказал.



После истечения срока передачи объекта уже дольщица обратилась в суд с требованием взыскать с застройщика компенсацию. В результате по решению суда застройщик должен выплатить компенсацию свыше 1 млн 153 тысяч рублей, компенсировать убытки в виде уплаченных процентов по кредиту в размере почти 39 тысяч рублей, неустойку за несвоевременную передачу квартиры в размере 43,5 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, проценты за пользование деньгами в размере почти 11,5 тысячи рублей, штраф в размере 100 тысяч рублей, судебные расходы в размере 13,5 тысячи рублей. Всего – свыше 1,3 млн рублей.



Липецкий областной суд оставил апелляционную жалобу строительной компании без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменения.