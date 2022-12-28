Региональные трассы чистят от снега 120 единиц техники

Сообщить о состоянии дорог можно диспетчерской службе по телефону: 22-04-10.

Более 120 единиц техники чистят региональные трассы после снегопада. Как сообщает Telegram-канал управления дорог и транспорта Липецкой области, на линию вышли комбинированные дорожные машины, погрузчики, грейдеры и трактора. Дорожники работают круглосуточно, задача – обеспечить проезжее состояние на всех 5 400 км межмуниципальных дорог.



«Сначала во избежание появления наката проезжую часть посыпают песко-соляной смесью, дают ей отстояться и смешаться со снегом, затем рыхлую «кашу» сгребают к обочинам. Нормативное время, когда проезжая часть должна быть освобождена от снега и наледи, - 4-6 часов после прекращения осадков. В первую очередь чистят самые важные и загруженные трассы, затем техника идет на более мелкие дороги. Задача – обеспечить проезд ко всем населенным пунктам общественного транспорта. За уличную сеть городов и поселков отвечают муниципалитеты», - отмечают в управлении.



Дорожное агентство Липецкой области напоминает о необходимости соблюдать осторожность при движении в непогоду. Сообщить о состоянии дорог можно диспетчерской службе по телефону: 22-04-10.