В России
29 минут назад
В РФ около 98% случаев COVID-19 приходятся на «омикрон»
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на омикрон-штамм.
Около 98% подтвержденных случаев коронавируса в РФ приходятся на "омикрон", вариант "цербер" не имеет развития, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если вернуться к ковиду, то почти 98% всех вариантов, которые мы видим на последних двух неделях в Российской Федерации - это "омикрон", это его подвид BA.4, BA.5. Пока все остальное, то, что нас пугало, "цербер" и все остальное - не имеет развития, это единичные наши находки. Но мы продолжаем и будем продолжать это делать в грядущем будущем и в праздничные дни уж точно ничего не упустим", - рассказала она телеканалу "Россия 24".
По состоянию на 28 декабря 2022 года в стране число госпитализаций за сутки составило 1 113 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах.
Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 12 российских субъектах, - сообщает Оперштаб.
Выздоровело за сутки 8 110 человек, или на 5,4% больше в сравнении с 27 декабря 2022 года.
Выявлено 6 202 новых случая. Умерло за сутки 56 человек.
"Если вернуться к ковиду, то почти 98% всех вариантов, которые мы видим на последних двух неделях в Российской Федерации - это "омикрон", это его подвид BA.4, BA.5. Пока все остальное, то, что нас пугало, "цербер" и все остальное - не имеет развития, это единичные наши находки. Но мы продолжаем и будем продолжать это делать в грядущем будущем и в праздничные дни уж точно ничего не упустим", - рассказала она телеканалу "Россия 24".
По состоянию на 28 декабря 2022 года в стране число госпитализаций за сутки составило 1 113 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах.
Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 12 российских субъектах, - сообщает Оперштаб.
Выздоровело за сутки 8 110 человек, или на 5,4% больше в сравнении с 27 декабря 2022 года.
Выявлено 6 202 новых случая. Умерло за сутки 56 человек.