Происшествия

50 минут назад

66-летний липчанин фиктивно приютил 32 иностранца

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#миграция #иностранцы
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66-летний липчанин фиктивно приютил 32 иностранца

Его оштрафовали на 680 000 рублей.

Мировой судья судебного участка №23 Левобережного судебного района Липецка вынес приговор 66-летнему липчанину по 18 эпизодам преступлений по статье 322.2 и 322.3 УК РФ. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, пенсионера осудили за 9 случаев фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в России и 9 случаев фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России.

Липчанин с марта 2021 года по июнь 2022 года незаконно поставил на миграционный учет 32 иностранца : он зарегистрировал их в квартирах на улице Зои Космодемьянской, проспекту Мира и проезде Осеннем — всего мужчина имеет в индивидуальной и долевой собственности 15 объектов недвижимости, поэтому легко поставил «расселение» иностранцев на поток. Но, на самом деле, никто из иностранцев там не жил и не собирался.

Гостеприимного мужчину путём частичного сложения наказаний приговорили к штрафу в 680 000 рублей.
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#миграция #иностранцы
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