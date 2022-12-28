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«Металлург» узнает календарь финальных игр только в январе

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#Футбол #"Металлург" #календарь игр
«Металлург» узнает календарь финальных игр только в январе

Наша команда идёт на 3-м месте по «золотым» очкам, весной и летом будут сыграны 12 туров.

В адрес липецкого «Металлурга» пришлось официальное письмо от ФНЛ, отвечающей за проведения соревнований во второй и первой лигах. Липчан вместе с другими клубами уведомили, что жеребьёвка финального этапа сезона перенесена на вторую половину января.

Жребий определит, в каком порядке команды будут встречаться друг с другом, и только тогда появится долгожданный календарь игр.

Напомним, что команды группы №3 второй лиги были разбиты на две подгруппы – в финал выходили по шесть сильнейших. Причём с прежними соперниками встречаться больше не придётся, в зачёт пойдут результаты встреч на первом этапе – так называемые «золотые очки». Весной придётся помериться силами с шестью командами из другой. В нашем случае соперниками станут «Сокол» (Саратов), ФК «Калуга», «Салют» (Белгород), «Космос» (Долгопрудный), «Сатурн» (Раменское), «Динамо-Владивосток». С ними мы проведём два матча – дома и на выезде.

Пока известны только даты игр: 2 апреля, 8 апреля, 15 апреля, 22 апреля, 29 апреля, 5 мая, 10 мая, 15 мая, 21 мая, 28 мая, 4 июня и 10 июня.

Напомним, в промежуточной турнирной таблице с учётом очков на первом этапе лидирует саратовский «Сокол», имея 27 из 30 возможных «золотых» очков. «Металлург» пока идёт на 3-м месте – 17 очков.

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#Футбол #"Металлург" #календарь игр

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