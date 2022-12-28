сегодня, 13:33
Штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в 2023 году
Среди прочего страховщики предлагают увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и повсеместно легализовать использовать б/у деталей.
По его словам, ВСС уже неоднократно предлагал запустить проверку полисов ОСАГО через камеры.
"Однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты. <…> В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам", — сказал Уфимцев.
Также он сообщил, что союз обсуждает с регулятором продление некоторых мер поддержки страховщиков на 2023 год, а также введение ряда новаций. Среди прочего страховщики предлагают увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и повсеместно легализовать использование б/у запчастей.
"В 2023 году все еще будут сложности, поэтому нужно увеличить сроки ремонта по ОСАГО до 60 дней и разрешить использовать б/у детали", — указал Уфимцев.
По его словам, в том числе это нужно сделать, потому что везти комплектующие на старые автомобили экономически невыгодно, "поэтому для них сохранится дефицит запчастей".
Землянин